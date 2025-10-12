كورونا في فلسطين: 395 إصابات جديدة و10 وفيات و312 حالة تعاف
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و312 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
فيروس كورونا الجديد
كورونا في فلسطين: 395 إصابات جديدة و10 وفيات و312 حالة تعاف
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-12
سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و312 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
06:20 PM
كورونا في فلسطين: 395 إصابات جديدة و10 وفيات و312 حالة تعاف
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و312 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.