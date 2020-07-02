النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد كيف أنقذ "الأمن البيئي" شجرة طلح معمرة جرفتها السيول

في الثمامة وبالتعاون مع الوزارة واستجابة لنداء على مواقع التواصل

استجابت القوات الخاصة للأمن البيئي، لطلب إنقاذ شجرة معمرة من أشجار الطلح بالقرب من الثمامة بمدينة الرياض؛ حيث تَمكّنت بمشاركة الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، من إعادة الشجرة المعمرة لموقعها بعد سقوطها خلال الفترة الماضية بسبب السيول والرياح.

جاء ذلك استجابة لأحد النداءات التي أطلقها حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مهتم ببذور الأشجار البرية بدول مجلس التعاون؛ حيث وجّه نداءه للجهات المعنية لإنقاذ الشجرة المعمرة والمحافظة عليها بعد سقوطها.

يُذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي هي أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها.

القوات الخاصة للأمن البيئي مدينة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد كيف أنقذ "الأمن البيئي" شجرة طلح معمرة جرفتها السيول
سبق

استجابت القوات الخاصة للأمن البيئي، لطلب إنقاذ شجرة معمرة من أشجار الطلح بالقرب من الثمامة بمدينة الرياض؛ حيث تَمكّنت بمشاركة الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، من إعادة الشجرة المعمرة لموقعها بعد سقوطها خلال الفترة الماضية بسبب السيول والرياح.

جاء ذلك استجابة لأحد النداءات التي أطلقها حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مهتم ببذور الأشجار البرية بدول مجلس التعاون؛ حيث وجّه نداءه للجهات المعنية لإنقاذ الشجرة المعمرة والمحافظة عليها بعد سقوطها.

يُذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي هي أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:53 AM

شاهد كيف أنقذ "الأمن البيئي" شجرة طلح معمرة جرفتها السيول

في الثمامة وبالتعاون مع الوزارة واستجابة لنداء على مواقع التواصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,525

استجابت القوات الخاصة للأمن البيئي، لطلب إنقاذ شجرة معمرة من أشجار الطلح بالقرب من الثمامة بمدينة الرياض؛ حيث تَمكّنت بمشاركة الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، من إعادة الشجرة المعمرة لموقعها بعد سقوطها خلال الفترة الماضية بسبب السيول والرياح.

جاء ذلك استجابة لأحد النداءات التي أطلقها حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مهتم ببذور الأشجار البرية بدول مجلس التعاون؛ حيث وجّه نداءه للجهات المعنية لإنقاذ الشجرة المعمرة والمحافظة عليها بعد سقوطها.

يُذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي هي أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,538
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,654
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,451
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة