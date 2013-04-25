النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور: ذبحوهم وساقوهم للموت.. اعتراف "بايدن" يحيي ذكرى جريمة الأتراك في حق الأرمن

تنكرها أنقرة وتعترف بها أكثر من 20 دولة

أعاد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًّا بالإبادة الجماعية للأرمن ذكرى المذبحة البشعة والقتل الممنهج والتهجير، التي مارستها تركيا إبان عصر الدولة العثمانية في حق الأرمن العزل، وأُزهقت إثرها نحو 1.5 مليون روح ونفس بريئة، معظمهم من المواطنين داخل الدولة العثمانية.

وقال "بايدن" في بيان أصدرته الإدارة الأمريكية: "إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، التي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعماء الأرمن في القسطنطينية في 24 إبريل 1915، تمثل إبادة جماعية".

ماذا حدث؟
وبحسب تقييمات بعض المؤرخين فإن "الإبادة المنتظمة للأرمن" بدأت في نهاية القرن التاسع عشر؛ إذ يدور الحديث عن القتل الجماعي الذي وُضع أساسه في عامَي 1894 - 1895 بغية تقليص عدد الأرمن في تركيا، والقضاء عليهم قضاء تامًّا في المستقبل.

ويعتبر 24 إبريل عام 1915 البداية الرسمية تاريخيًّا لإبادة الأرمن الجماعية. واستمر القتل الجماعي في فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك حتى عام 1922، حين دخلت القوات التركية مدينة إزمير في سبتمبر عام 1922، ورافقت وقتها عملية الاستيلاء على المدينة مجزرة السكان من الأرمن واليونانيين، فحرقت الأحياء الأوروبية للمدينة تمامًا، واستمرت المجزرة 7 أيام.

وتذكر الروايات تعرُّض الآلاف من الأرمن للتعذيب والضرب واغتصاب النساء ومصادرة الممتلكات.. وسيق الكثيرون منهم لمسافات طويلة في الجبال بلا طعام أو شراب؛ ليلقوا حتفهم.

اعتراف دولي
وتُصنِّف أكثر من 20 دولة الواقعة كمذبحة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، وانضمت لهم أمريكا باعتراف رئيسها لأول مرة، إلا أن تركيا ترفض استخدام لفظ "إبادة جماعية" أو "مذبحة"، مرجعة سقوط هؤلاء الضحايا إلى حرب أهلية.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه في الذكرى الـ106 للمذبحة لـ"الأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في ظل الظروف الصعبة للحرب العالمية الأولى"، في رسالة إلى بطريرك الأرمن الأتراك ساهاك مشاليان، رافضًا ومنكرًا الإبادة الجماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صور: ذبحوهم وساقوهم للموت.. اعتراف "بايدن" يحيي ذكرى جريمة الأتراك في حق الأرمن
سبق

أعاد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًّا بالإبادة الجماعية للأرمن ذكرى المذبحة البشعة والقتل الممنهج والتهجير، التي مارستها تركيا إبان عصر الدولة العثمانية في حق الأرمن العزل، وأُزهقت إثرها نحو 1.5 مليون روح ونفس بريئة، معظمهم من المواطنين داخل الدولة العثمانية.

وقال "بايدن" في بيان أصدرته الإدارة الأمريكية: "إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، التي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعماء الأرمن في القسطنطينية في 24 إبريل 1915، تمثل إبادة جماعية".

ماذا حدث؟
وبحسب تقييمات بعض المؤرخين فإن "الإبادة المنتظمة للأرمن" بدأت في نهاية القرن التاسع عشر؛ إذ يدور الحديث عن القتل الجماعي الذي وُضع أساسه في عامَي 1894 - 1895 بغية تقليص عدد الأرمن في تركيا، والقضاء عليهم قضاء تامًّا في المستقبل.

ويعتبر 24 إبريل عام 1915 البداية الرسمية تاريخيًّا لإبادة الأرمن الجماعية. واستمر القتل الجماعي في فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك حتى عام 1922، حين دخلت القوات التركية مدينة إزمير في سبتمبر عام 1922، ورافقت وقتها عملية الاستيلاء على المدينة مجزرة السكان من الأرمن واليونانيين، فحرقت الأحياء الأوروبية للمدينة تمامًا، واستمرت المجزرة 7 أيام.

وتذكر الروايات تعرُّض الآلاف من الأرمن للتعذيب والضرب واغتصاب النساء ومصادرة الممتلكات.. وسيق الكثيرون منهم لمسافات طويلة في الجبال بلا طعام أو شراب؛ ليلقوا حتفهم.

اعتراف دولي
وتُصنِّف أكثر من 20 دولة الواقعة كمذبحة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، وانضمت لهم أمريكا باعتراف رئيسها لأول مرة، إلا أن تركيا ترفض استخدام لفظ "إبادة جماعية" أو "مذبحة"، مرجعة سقوط هؤلاء الضحايا إلى حرب أهلية.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه في الذكرى الـ106 للمذبحة لـ"الأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في ظل الظروف الصعبة للحرب العالمية الأولى"، في رسالة إلى بطريرك الأرمن الأتراك ساهاك مشاليان، رافضًا ومنكرًا الإبادة الجماعية.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
12:29 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
04:40 AM

صور: ذبحوهم وساقوهم للموت.. اعتراف "بايدن" يحيي ذكرى جريمة الأتراك في حق الأرمن

تنكرها أنقرة وتعترف بها أكثر من 20 دولة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
18
15,204

أعاد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًّا بالإبادة الجماعية للأرمن ذكرى المذبحة البشعة والقتل الممنهج والتهجير، التي مارستها تركيا إبان عصر الدولة العثمانية في حق الأرمن العزل، وأُزهقت إثرها نحو 1.5 مليون روح ونفس بريئة، معظمهم من المواطنين داخل الدولة العثمانية.

وقال "بايدن" في بيان أصدرته الإدارة الأمريكية: "إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، التي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعماء الأرمن في القسطنطينية في 24 إبريل 1915، تمثل إبادة جماعية".

ماذا حدث؟
وبحسب تقييمات بعض المؤرخين فإن "الإبادة المنتظمة للأرمن" بدأت في نهاية القرن التاسع عشر؛ إذ يدور الحديث عن القتل الجماعي الذي وُضع أساسه في عامَي 1894 - 1895 بغية تقليص عدد الأرمن في تركيا، والقضاء عليهم قضاء تامًّا في المستقبل.

ويعتبر 24 إبريل عام 1915 البداية الرسمية تاريخيًّا لإبادة الأرمن الجماعية. واستمر القتل الجماعي في فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك حتى عام 1922، حين دخلت القوات التركية مدينة إزمير في سبتمبر عام 1922، ورافقت وقتها عملية الاستيلاء على المدينة مجزرة السكان من الأرمن واليونانيين، فحرقت الأحياء الأوروبية للمدينة تمامًا، واستمرت المجزرة 7 أيام.

وتذكر الروايات تعرُّض الآلاف من الأرمن للتعذيب والضرب واغتصاب النساء ومصادرة الممتلكات.. وسيق الكثيرون منهم لمسافات طويلة في الجبال بلا طعام أو شراب؛ ليلقوا حتفهم.

اعتراف دولي
وتُصنِّف أكثر من 20 دولة الواقعة كمذبحة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، وانضمت لهم أمريكا باعتراف رئيسها لأول مرة، إلا أن تركيا ترفض استخدام لفظ "إبادة جماعية" أو "مذبحة"، مرجعة سقوط هؤلاء الضحايا إلى حرب أهلية.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه في الذكرى الـ106 للمذبحة لـ"الأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في ظل الظروف الصعبة للحرب العالمية الأولى"، في رسالة إلى بطريرك الأرمن الأتراك ساهاك مشاليان، رافضًا ومنكرًا الإبادة الجماعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,342
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,186
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,656
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,623

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة