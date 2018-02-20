اعتقال سائق في موكب "ترامب" بعد العثور على مسدس بإحدى حقائبه

خضع لتحقيق استمر ساعة قبل أن يُطلَق سراحه ويُعاد لمنزله

أعلن الجهاز الأمني الخاص المكلف بحماية الرئيس الأمريكي أمس الاثنين أن سائقًا في موكب الرئيس دونالد ترامب اعتُقل لفترة قصيرة صباح الأحد؛ وذلك بعد العثور على مسدس في إحدى حقائبه.

وكشفت مصادر - حسب سكاي نيوز عربية - أنه تم العثور على المسدس خلال عملية تدقيق أمني في حقائب السائق، الذي كان من المفترض أن يقود سيارة تقل صحفيين بين مارا لاغو، حي مقر الرئيس ترامب في فلوريدا، وحقل الغولف الذي كان سينتقل إليه لقضاء إجازته.

وأوضح السائق في تصريح صحفي، دون الكشف عن اسمه، أنه سها عن باله نقل المسدس من حقيبته إلى سيارته الخاصة قبل أن يتسلم وظيفته.

وتابع البيان بأن السائق أُخضع لتحقيق استمر نحو ساعة قبل أن يُطلق سراحه ويُعاد لمنزله، كما استُبدل جميع السائقين بعد هذه الحادثة.

وأكد الجهاز الأمني الخاص بحماية الرئيس أن "أي شخص تحت حماية الجهاز لم يكن بحالة الخطر" بسبب هذا الحادث.