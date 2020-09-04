وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490.

لبنان .. 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-04 سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 10:17 PM

لبنان .. 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم عدد حالات الشفاء ارتفع في البلاد إلى 5592





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سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.