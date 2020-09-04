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لبنان .. 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

عدد حالات الشفاء ارتفع في البلاد إلى 5592

سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان .. 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم
سبق

سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
10:17 PM

لبنان .. 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

عدد حالات الشفاء ارتفع في البلاد إلى 5592

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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