النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسهيلاً على القاصدين.. رئاسة الحرمين تفعّل "بلغتكم نرشدكم" على مدار الساعة

الجودي: ليؤدي المعتمرون نسكهم بكل سهولة وراحة وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة

قامت الإدارة العامة للحج والعمرة بوكالة شؤون المسجد الحرام، بتفعيل مبادرة بلغتكم نرشدكم، وذلك من خلال وجود موظفيها في مواقع مختلفة لخدمة التائهين وإرشادهم إلى المسار الصحيح لوجهتهم، وذلك من خلال كاونترات موزعة في مواقع مختلفة في أروقة المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وزوّار المسجد الحرام وإجابتهم عن التساؤلات كافة، وإرشادهم بلغات متعدّدة من قِبل كوادر مختصة ومدربة.

تأتي هذه المبادرات مواكبة لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، بهدف تقديم أرقى مستوى من الخدمات والتسهيل على قاصدي ورواد بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل سهولة وراحة، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة - رعاها الله.

وفي الختام، رفع مدير الإدارة العامة للحج والعمرة فيصل بن عبدالله الجودي، الشكر والتقدير لمعاليه لما تحظى به الإدارة من اهتمامٍ بالغ، ومساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، على متابعته الدؤوبة لأعمال الإدارة حرصاً على تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في كل ما من شأنه تقديم أرقى وأفضل الخدمات وأكملها لضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تسهيلاً على القاصدين.. رئاسة الحرمين تفعّل "بلغتكم نرشدكم" على مدار الساعة
سبق

قامت الإدارة العامة للحج والعمرة بوكالة شؤون المسجد الحرام، بتفعيل مبادرة بلغتكم نرشدكم، وذلك من خلال وجود موظفيها في مواقع مختلفة لخدمة التائهين وإرشادهم إلى المسار الصحيح لوجهتهم، وذلك من خلال كاونترات موزعة في مواقع مختلفة في أروقة المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وزوّار المسجد الحرام وإجابتهم عن التساؤلات كافة، وإرشادهم بلغات متعدّدة من قِبل كوادر مختصة ومدربة.

تأتي هذه المبادرات مواكبة لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، بهدف تقديم أرقى مستوى من الخدمات والتسهيل على قاصدي ورواد بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل سهولة وراحة، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة - رعاها الله.

وفي الختام، رفع مدير الإدارة العامة للحج والعمرة فيصل بن عبدالله الجودي، الشكر والتقدير لمعاليه لما تحظى به الإدارة من اهتمامٍ بالغ، ومساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، على متابعته الدؤوبة لأعمال الإدارة حرصاً على تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في كل ما من شأنه تقديم أرقى وأفضل الخدمات وأكملها لضيوف الرحمن.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
08:29 AM

تسهيلاً على القاصدين.. رئاسة الحرمين تفعّل "بلغتكم نرشدكم" على مدار الساعة

الجودي: ليؤدي المعتمرون نسكهم بكل سهولة وراحة وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
236

قامت الإدارة العامة للحج والعمرة بوكالة شؤون المسجد الحرام، بتفعيل مبادرة بلغتكم نرشدكم، وذلك من خلال وجود موظفيها في مواقع مختلفة لخدمة التائهين وإرشادهم إلى المسار الصحيح لوجهتهم، وذلك من خلال كاونترات موزعة في مواقع مختلفة في أروقة المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وزوّار المسجد الحرام وإجابتهم عن التساؤلات كافة، وإرشادهم بلغات متعدّدة من قِبل كوادر مختصة ومدربة.

تأتي هذه المبادرات مواكبة لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، بهدف تقديم أرقى مستوى من الخدمات والتسهيل على قاصدي ورواد بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل سهولة وراحة، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة - رعاها الله.

وفي الختام، رفع مدير الإدارة العامة للحج والعمرة فيصل بن عبدالله الجودي، الشكر والتقدير لمعاليه لما تحظى به الإدارة من اهتمامٍ بالغ، ومساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، على متابعته الدؤوبة لأعمال الإدارة حرصاً على تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في كل ما من شأنه تقديم أرقى وأفضل الخدمات وأكملها لضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,508
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,715
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,461
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,405

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة