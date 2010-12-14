تسهيلاً على القاصدين.. رئاسة الحرمين تفعّل "بلغتكم نرشدكم" على مدار الساعة

الجودي: ليؤدي المعتمرون نسكهم بكل سهولة وراحة وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة

قامت الإدارة العامة للحج والعمرة بوكالة شؤون المسجد الحرام، بتفعيل مبادرة بلغتكم نرشدكم، وذلك من خلال وجود موظفيها في مواقع مختلفة لخدمة التائهين وإرشادهم إلى المسار الصحيح لوجهتهم، وذلك من خلال كاونترات موزعة في مواقع مختلفة في أروقة المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وزوّار المسجد الحرام وإجابتهم عن التساؤلات كافة، وإرشادهم بلغات متعدّدة من قِبل كوادر مختصة ومدربة.

تأتي هذه المبادرات مواكبة لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، بهدف تقديم أرقى مستوى من الخدمات والتسهيل على قاصدي ورواد بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل سهولة وراحة، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة - رعاها الله.

وفي الختام، رفع مدير الإدارة العامة للحج والعمرة فيصل بن عبدالله الجودي، الشكر والتقدير لمعاليه لما تحظى به الإدارة من اهتمامٍ بالغ، ومساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، على متابعته الدؤوبة لأعمال الإدارة حرصاً على تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في كل ما من شأنه تقديم أرقى وأفضل الخدمات وأكملها لضيوف الرحمن.