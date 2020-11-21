اعتبارًا من غد.. لأول مرة بث المصحف المجوّد للشيخ "المنشاوي" رحمه الله

بعد أن تمت معالجته بشكلٍ فني وجودة عالية في استديوهات إذاعة القرآن الكريم

أعلنت إذاعة القرآن الكريم بدء بث المصحف المجوّد للشيخ محمد صديق المنشاوي -رحمه الله-، للمرة الأولى، بعد أن تم تسجيله قبل أكثر من نصف قرن.

وقالت الإذاعة في حسابها عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": تقرّر بث المصحف المجوّد يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا، بعد أن تمت معالجته بشكلٍ فني وجودة عالية، في استديوهات إذاعة القرآن الكريم.

يُشار إلى أن الشيخ محمد صديق المنشاوي هو قارئ قرآن مصري، ويُعد أحد القُرّاء البارزين والمشهورين على مستوى العالم الإسلامي، بل أحد روّاد التلاوة المتميّزين بالتلاوتين المرتلة والمجوّدة، وكان قد تُوفي مبكراً عن ٤٩ عامًا متأثرًا بمرض لحق به.