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بعد العثور على جثته بـ"قوز الجعافرة" .. مصادر: منشار مزق جسد آسيوي

أودعت ثلاجة مستشفى صبيا.. والتحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية

كشفت مصادر تفاصيل عن جثة الآسيوي التي عثر عليها أخيرًا ممزقة في مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وأودعت ثلاجة مستشفى صبيا من أجل استكمال التحقيقات.

ووفقًا لمصادر أن الجثة تعود لعامل من جنسية آسيوية كان يعمل على منشار كهربائي وقد تسبب المنشار بموته بعد أن مزق جسده.

وبيّنت المعلومات الأولية أنه حادث عرضي، وحسبما تفيد المصادر، وتواصلت التحقيقات لكشف ملابسات القضية.

جازان مركز قوز الجعافرة صبيا مستشفى صبيا

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بعد العثور على جثته بـ"قوز الجعافرة" .. مصادر: منشار مزق جسد آسيوي
سبق

كشفت مصادر تفاصيل عن جثة الآسيوي التي عثر عليها أخيرًا ممزقة في مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وأودعت ثلاجة مستشفى صبيا من أجل استكمال التحقيقات.

ووفقًا لمصادر أن الجثة تعود لعامل من جنسية آسيوية كان يعمل على منشار كهربائي وقد تسبب المنشار بموته بعد أن مزق جسده.

وبيّنت المعلومات الأولية أنه حادث عرضي، وحسبما تفيد المصادر، وتواصلت التحقيقات لكشف ملابسات القضية.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
10:00 PM

بعد العثور على جثته بـ"قوز الجعافرة" .. مصادر: منشار مزق جسد آسيوي

أودعت ثلاجة مستشفى صبيا.. والتحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية

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محمد المواسي - جازان
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4,220

كشفت مصادر تفاصيل عن جثة الآسيوي التي عثر عليها أخيرًا ممزقة في مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وأودعت ثلاجة مستشفى صبيا من أجل استكمال التحقيقات.

ووفقًا لمصادر أن الجثة تعود لعامل من جنسية آسيوية كان يعمل على منشار كهربائي وقد تسبب المنشار بموته بعد أن مزق جسده.

وبيّنت المعلومات الأولية أنه حادث عرضي، وحسبما تفيد المصادر، وتواصلت التحقيقات لكشف ملابسات القضية.

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