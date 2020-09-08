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"التعليم" تكشف عن أرقام الدخول والتفاعل مع "منصة مدرستي"

4,215,027  طالباً وطالبة و37.081 درساً افتراضياً و99 مليون مشاهدة لـ"عين"

كشفت وزارة التعليم، اليوم، عن إحصاءات منصة مدرستي للتعليم عن بُعد في المدارس الحكومية، ‏حيث أظهرت تلك الأرقام عن قصة نجاح جديدة للوزارة بدعم وشراكة من الأسر وأولياء الأمور، وتفاعل المعلمين والمعلمات وقادة المدارس، بما يضمن استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات في عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا.

وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من المنصة 4,215,027 طالباً وطالبة يمثلون 84% من إجمالي الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الثلاث البالغ عددهم 5.020.088، إضافة إلى 411,963 معلماً ومعلمة، و20,709 من قائدي المدارس في مختلف المناطق والمحافظات.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد الدروس الافتراضية من 37,081 درساً خلال يوم الأحد الماضي ليصل إلى 1,324,758 درساً اليوم، بارتفاع يصل إلى الضعفين ونصف الضعف ونسبة 280%، فيما بلغ عدد مشاهدي قناة عين يوتيوب 99 مليون مشاهدة إلى اليوم.

وأوضحت التعليم أنّ عدد الواجبات المنزلية للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي يوم الثلاثاء بلغ 696,497 واجباً مدرسياً، فيما بلغ إجماليها خلال يومي الأحد والاثنين مجتمعين 972,444 واجباً، فيما سجلت المنصة يوم الثلاثاء ارتفاعاً في أرقام المستفيدين بلغ نسبة 140% عن أسبوع التهيئة الأول والذي بلغ فيه عدد المستفيدين 2,989,908 طلاب وطالبات.

وتعكس هذه الأرقام عن تفوق إيجابي لمدى قدرة وزارة التعليم وتمكنها من استيعاب ملايين الطلاب والطالبات في منصة واحدة، إلى جانب توفير البدائل المناسبة لاستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد لمن لا يتوفر لديه إنترنت أو جهاز ذكي، من خلال توفير 23 قناة عين للدروس، وأرشفتها في اليوتيوب للرجوع إليها في أي وقت.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تكشف عن أرقام الدخول والتفاعل مع "منصة مدرستي"
سبق

كشفت وزارة التعليم، اليوم، عن إحصاءات منصة مدرستي للتعليم عن بُعد في المدارس الحكومية، ‏حيث أظهرت تلك الأرقام عن قصة نجاح جديدة للوزارة بدعم وشراكة من الأسر وأولياء الأمور، وتفاعل المعلمين والمعلمات وقادة المدارس، بما يضمن استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات في عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا.

وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من المنصة 4,215,027 طالباً وطالبة يمثلون 84% من إجمالي الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الثلاث البالغ عددهم 5.020.088، إضافة إلى 411,963 معلماً ومعلمة، و20,709 من قائدي المدارس في مختلف المناطق والمحافظات.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد الدروس الافتراضية من 37,081 درساً خلال يوم الأحد الماضي ليصل إلى 1,324,758 درساً اليوم، بارتفاع يصل إلى الضعفين ونصف الضعف ونسبة 280%، فيما بلغ عدد مشاهدي قناة عين يوتيوب 99 مليون مشاهدة إلى اليوم.

وأوضحت التعليم أنّ عدد الواجبات المنزلية للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي يوم الثلاثاء بلغ 696,497 واجباً مدرسياً، فيما بلغ إجماليها خلال يومي الأحد والاثنين مجتمعين 972,444 واجباً، فيما سجلت المنصة يوم الثلاثاء ارتفاعاً في أرقام المستفيدين بلغ نسبة 140% عن أسبوع التهيئة الأول والذي بلغ فيه عدد المستفيدين 2,989,908 طلاب وطالبات.

وتعكس هذه الأرقام عن تفوق إيجابي لمدى قدرة وزارة التعليم وتمكنها من استيعاب ملايين الطلاب والطالبات في منصة واحدة، إلى جانب توفير البدائل المناسبة لاستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد لمن لا يتوفر لديه إنترنت أو جهاز ذكي، من خلال توفير 23 قناة عين للدروس، وأرشفتها في اليوتيوب للرجوع إليها في أي وقت.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
11:54 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:32 AM

"التعليم" تكشف عن أرقام الدخول والتفاعل مع "منصة مدرستي"

4,215,027  طالباً وطالبة و37.081 درساً افتراضياً و99 مليون مشاهدة لـ"عين"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,178

كشفت وزارة التعليم، اليوم، عن إحصاءات منصة مدرستي للتعليم عن بُعد في المدارس الحكومية، ‏حيث أظهرت تلك الأرقام عن قصة نجاح جديدة للوزارة بدعم وشراكة من الأسر وأولياء الأمور، وتفاعل المعلمين والمعلمات وقادة المدارس، بما يضمن استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات في عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا.

وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من المنصة 4,215,027 طالباً وطالبة يمثلون 84% من إجمالي الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الثلاث البالغ عددهم 5.020.088، إضافة إلى 411,963 معلماً ومعلمة، و20,709 من قائدي المدارس في مختلف المناطق والمحافظات.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد الدروس الافتراضية من 37,081 درساً خلال يوم الأحد الماضي ليصل إلى 1,324,758 درساً اليوم، بارتفاع يصل إلى الضعفين ونصف الضعف ونسبة 280%، فيما بلغ عدد مشاهدي قناة عين يوتيوب 99 مليون مشاهدة إلى اليوم.

وأوضحت التعليم أنّ عدد الواجبات المنزلية للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي يوم الثلاثاء بلغ 696,497 واجباً مدرسياً، فيما بلغ إجماليها خلال يومي الأحد والاثنين مجتمعين 972,444 واجباً، فيما سجلت المنصة يوم الثلاثاء ارتفاعاً في أرقام المستفيدين بلغ نسبة 140% عن أسبوع التهيئة الأول والذي بلغ فيه عدد المستفيدين 2,989,908 طلاب وطالبات.

وتعكس هذه الأرقام عن تفوق إيجابي لمدى قدرة وزارة التعليم وتمكنها من استيعاب ملايين الطلاب والطالبات في منصة واحدة، إلى جانب توفير البدائل المناسبة لاستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد لمن لا يتوفر لديه إنترنت أو جهاز ذكي، من خلال توفير 23 قناة عين للدروس، وأرشفتها في اليوتيوب للرجوع إليها في أي وقت.

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بالأرقام

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