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"الصناعة " تنفّذ 800 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال "أغسطس"

للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية، 800 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر أغسطس الماضي، للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضحت الوزارة، أن الزيارات الميدانية التي نفّذتها على مصانع منطقة الرياض بلغت 278 زيارة، و212 زيارة في مصانع منطقة مكة المكرمة، فيما نفّذت 211 زيارة على مصانع المنطقة الشرقية، و 38 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و 26 لمصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 15 زيارة على مصانع منطقة عسير، و12 زيارة في منطقة تبوك، كما نفّذت الوزارة 4 زيارات ميدانية في منطقة جازان، و 3 زيارات في منطقة حائل، وزيارة واحدة لمصانع منطقة الحدود الشمالية.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن فرقها الرقابية ستواصل تنفيذ زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وتستهدف زيارات الوزارة للمصانع، التأكد من التزامها بإجراءات الأمن والسلامة، حيث يشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة من الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط وخطورته، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

وتؤكد هذه الزيارات، حرص الوزارة على دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصناعة " تنفّذ 800 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال "أغسطس"
سبق

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية، 800 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر أغسطس الماضي، للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضحت الوزارة، أن الزيارات الميدانية التي نفّذتها على مصانع منطقة الرياض بلغت 278 زيارة، و212 زيارة في مصانع منطقة مكة المكرمة، فيما نفّذت 211 زيارة على مصانع المنطقة الشرقية، و 38 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و 26 لمصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 15 زيارة على مصانع منطقة عسير، و12 زيارة في منطقة تبوك، كما نفّذت الوزارة 4 زيارات ميدانية في منطقة جازان، و 3 زيارات في منطقة حائل، وزيارة واحدة لمصانع منطقة الحدود الشمالية.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن فرقها الرقابية ستواصل تنفيذ زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وتستهدف زيارات الوزارة للمصانع، التأكد من التزامها بإجراءات الأمن والسلامة، حيث يشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة من الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط وخطورته، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

وتؤكد هذه الزيارات، حرص الوزارة على دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
10:38 PM

"الصناعة " تنفّذ 800 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال "أغسطس"

للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية، 800 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر أغسطس الماضي، للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضحت الوزارة، أن الزيارات الميدانية التي نفّذتها على مصانع منطقة الرياض بلغت 278 زيارة، و212 زيارة في مصانع منطقة مكة المكرمة، فيما نفّذت 211 زيارة على مصانع المنطقة الشرقية، و 38 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و 26 لمصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 15 زيارة على مصانع منطقة عسير، و12 زيارة في منطقة تبوك، كما نفّذت الوزارة 4 زيارات ميدانية في منطقة جازان، و 3 زيارات في منطقة حائل، وزيارة واحدة لمصانع منطقة الحدود الشمالية.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن فرقها الرقابية ستواصل تنفيذ زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وتستهدف زيارات الوزارة للمصانع، التأكد من التزامها بإجراءات الأمن والسلامة، حيث يشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة من الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط وخطورته، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

وتؤكد هذه الزيارات، حرص الوزارة على دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.

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