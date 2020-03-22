أمريكا.. جهاز يكشف الإصابة بكورونا خلال 45 دقيقة فقط

يمكن استخدامه بالمستشفيات أو العيادات دون الحاجة للمعامل

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" عن موافقتها على فحص جديد لفيروس كورونا المستجد، يكشف وجود الإصابة من عدمها خلال 45 دقيقة.

وكشفت الشركة المصنّعة "سيفيد"، من كاليفورنيا، أنها ستبدأ في شحن هذه الأجهزة بدءًا من الأسبوع المقبل؛ مشيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة من قِبَل المؤسسات الصحية في ضوء الأزمة الحالية.

وذكرت الشركة المصنّعة -وفق "نيويورك بوست"- أن ما يميز الجهاز الجديد هو إمكانية استخدامه في المستشفيات أو العيادات دون الحاجة إلى إرسال العينات إلى المعامل وانتظار النتائج التي عادة ما تستغرق ما بين 24 ساعة إلى أيام لمعرفة النتائج.