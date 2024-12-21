"مالك المجاهيم": "القسم والذمة" سبب انسحابي عن المشاركة بمهرجان الإبل

المري: حضرت قبل المزاين بيومين .. وشقيقه: فوجئنا بالقرار والمشاركة فخر للجميع

كشف أحد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته الرابعة، عن سبب استبعاده من المنافسة في فئة الفحل وإنتاجه "مجاهيم".

وقال المالك "حمد المري": تم التجهيز للمزاين في وقت متأخر للمشاركة في فئة "الفحل"، وحضرت قبل مشاركتنا في المزاين بيومين.

وأضاف المري: في أثناء المشاركة طلبت مني اللجنة الحلف على أنَّ "البعير "خاص بي، ولكنِّي أبلغت اللجنة بأنَّ البعير لي ولإخوتي ("ورث أباً عن جدٍ)"، ولم نشتره، ولكنَّ اللجنة أصرَّت أن أحلف بأنَّه خاص بي.

وتابع: أبلغت رجال لجنة التحكيم الذين تميَّزوا باحترام وتقدير المشاركين بأنَّ "الأمر" الذي يدخل ذمتي شيء لا أرغب فيه، "الرجال ملتزمون بنظامهم، وأنا ملتزم بذمتي"، مشيراً -في الوقت نفسه- إلى أنه لا يبقى لأيِّ شخص في الدنيا إلاَّ أعماله الصالحة.

من جهته، قال سالم المري شقيق المالك: فُوجئنا بإبلاغ حمد لنا بإلغاء المشاركة في المسابقة؛ بحجة الحلف على الفحل بأنَّه خاص له، وتم تقبُّل ذلك بكل ترحيب، مبيناً أنَّ المشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز للإبل فخرٌ لكل مشارك.