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200 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لـ"الصحة العالمية" لمواجهة كورونا

للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس ومنع حدوث موجة ثانية من الإصابات

تعهّدت بريطانيا، اليوم الأحد، بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الخيرية؛ للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول الفقيرة، ومن ثم المساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات.

وذكرت محصلة لـ"رويترز" أنه تم الإعلان عن إصابة أكثر من 1.6 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما تجاوز عدد حالات الوفاة 100 ألف حالة.

وتم الإبلاغ عن إصابات في 210 دول منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر من العام الماضي، وقالت وزيرة المعونات البريطانية آن ماري تريفيليان: إن مساعدة الدول الفقيرة الآن سيساعد على منع عودة الفيروس لبريطانيا.

وأعلنت بريطانيا نحو 10 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا حتى الآن؛ فيما يمثل خامس أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم.

وقالت تريفيليان في بيان: "في الوقت الذي يتصدى فيه أطباؤنا وأطقم التمريض المتألقون لفيروس كورونا في الداخل؛ نرسل الخبرات البريطانية والتمويل إلى جميع أنحاء العالم لمنع حدوث موجة مميتة ثانية تصل إلى المملكة المتحدة.

وتابعت: "فيروس كورونا لا يعرف حدود الدول؛ ولذلك فإن قدرتنا على حماية الشعب البريطاني لن تكون فعالة إلا إذا عزّزنا أيضًا نظم الرعاية الصحية في البلدان النامية المعرضة للخطر".

وذكرت الحكومة البريطانية أن 130 مليون جنيه ستخصص لوكالات الأمم المتحدة، مع تخصيص 65 مليون جنيه لمنظمة الصحة العالمية.

وستخصص 50 مليون جنيه أخرى للصليب الأحمر لمساعدة المناطق التي تمزّقها الحروب ويصعب الوصول إليها، وستخصص 20 مليون جنيه لمنظمات ومؤسسات خيرية أخرى.

وأضافت أن هذه الأموال ستساعد المناطق التي بها نظم صحية ضعيفة مثل اليمن الذي يمزقه الحرب، والذي أعلن أول حالة إصابة بكورونا يوم الجمعة وبنغلادش التي تستضيف 850 ألف شخص من لاجئي الروهينغا في مخيمات مزدحمة.

ويتناقض دعم بريطانيا لمنظمة الصحة العالمية مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب، الذي انتقد طريقة معالجة المنظمة لجائحة كوفيد-19، وأشار إلى أن إدارته قد تعيد تقييم تمويل الولايات المتحدة للمنظمة.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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200 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لـ"الصحة العالمية" لمواجهة كورونا
سبق

تعهّدت بريطانيا، اليوم الأحد، بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الخيرية؛ للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول الفقيرة، ومن ثم المساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات.

وذكرت محصلة لـ"رويترز" أنه تم الإعلان عن إصابة أكثر من 1.6 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما تجاوز عدد حالات الوفاة 100 ألف حالة.

وتم الإبلاغ عن إصابات في 210 دول منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر من العام الماضي، وقالت وزيرة المعونات البريطانية آن ماري تريفيليان: إن مساعدة الدول الفقيرة الآن سيساعد على منع عودة الفيروس لبريطانيا.

وأعلنت بريطانيا نحو 10 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا حتى الآن؛ فيما يمثل خامس أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم.

وقالت تريفيليان في بيان: "في الوقت الذي يتصدى فيه أطباؤنا وأطقم التمريض المتألقون لفيروس كورونا في الداخل؛ نرسل الخبرات البريطانية والتمويل إلى جميع أنحاء العالم لمنع حدوث موجة مميتة ثانية تصل إلى المملكة المتحدة.

وتابعت: "فيروس كورونا لا يعرف حدود الدول؛ ولذلك فإن قدرتنا على حماية الشعب البريطاني لن تكون فعالة إلا إذا عزّزنا أيضًا نظم الرعاية الصحية في البلدان النامية المعرضة للخطر".

وذكرت الحكومة البريطانية أن 130 مليون جنيه ستخصص لوكالات الأمم المتحدة، مع تخصيص 65 مليون جنيه لمنظمة الصحة العالمية.

وستخصص 50 مليون جنيه أخرى للصليب الأحمر لمساعدة المناطق التي تمزّقها الحروب ويصعب الوصول إليها، وستخصص 20 مليون جنيه لمنظمات ومؤسسات خيرية أخرى.

وأضافت أن هذه الأموال ستساعد المناطق التي بها نظم صحية ضعيفة مثل اليمن الذي يمزقه الحرب، والذي أعلن أول حالة إصابة بكورونا يوم الجمعة وبنغلادش التي تستضيف 850 ألف شخص من لاجئي الروهينغا في مخيمات مزدحمة.

ويتناقض دعم بريطانيا لمنظمة الصحة العالمية مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب، الذي انتقد طريقة معالجة المنظمة لجائحة كوفيد-19، وأشار إلى أن إدارته قد تعيد تقييم تمويل الولايات المتحدة للمنظمة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:06 AM

200 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لـ"الصحة العالمية" لمواجهة كورونا

للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس ومنع حدوث موجة ثانية من الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهّدت بريطانيا، اليوم الأحد، بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الخيرية؛ للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول الفقيرة، ومن ثم المساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات.

وذكرت محصلة لـ"رويترز" أنه تم الإعلان عن إصابة أكثر من 1.6 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما تجاوز عدد حالات الوفاة 100 ألف حالة.

وتم الإبلاغ عن إصابات في 210 دول منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر من العام الماضي، وقالت وزيرة المعونات البريطانية آن ماري تريفيليان: إن مساعدة الدول الفقيرة الآن سيساعد على منع عودة الفيروس لبريطانيا.

وأعلنت بريطانيا نحو 10 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا حتى الآن؛ فيما يمثل خامس أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم.

وقالت تريفيليان في بيان: "في الوقت الذي يتصدى فيه أطباؤنا وأطقم التمريض المتألقون لفيروس كورونا في الداخل؛ نرسل الخبرات البريطانية والتمويل إلى جميع أنحاء العالم لمنع حدوث موجة مميتة ثانية تصل إلى المملكة المتحدة.

وتابعت: "فيروس كورونا لا يعرف حدود الدول؛ ولذلك فإن قدرتنا على حماية الشعب البريطاني لن تكون فعالة إلا إذا عزّزنا أيضًا نظم الرعاية الصحية في البلدان النامية المعرضة للخطر".

وذكرت الحكومة البريطانية أن 130 مليون جنيه ستخصص لوكالات الأمم المتحدة، مع تخصيص 65 مليون جنيه لمنظمة الصحة العالمية.

وستخصص 50 مليون جنيه أخرى للصليب الأحمر لمساعدة المناطق التي تمزّقها الحروب ويصعب الوصول إليها، وستخصص 20 مليون جنيه لمنظمات ومؤسسات خيرية أخرى.

وأضافت أن هذه الأموال ستساعد المناطق التي بها نظم صحية ضعيفة مثل اليمن الذي يمزقه الحرب، والذي أعلن أول حالة إصابة بكورونا يوم الجمعة وبنغلادش التي تستضيف 850 ألف شخص من لاجئي الروهينغا في مخيمات مزدحمة.

ويتناقض دعم بريطانيا لمنظمة الصحة العالمية مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب، الذي انتقد طريقة معالجة المنظمة لجائحة كوفيد-19، وأشار إلى أن إدارته قد تعيد تقييم تمويل الولايات المتحدة للمنظمة.

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