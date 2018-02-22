تلبية لطلب المسافرين.. زيادة الرحلات اليومية لقطار الشمال

سار": بين الرياض وحائل ذهاباً وعودةً مروراً بالمجمعة والقصيم

أدرجت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، رحلات يومية جديدة بين الرياض وحائل، وأخرى بين الرياض والقصيم، في جدول رحلات قطار الركاب، بدءاً من يوم الأحد المقبل 25 فبراير الحالي؛ تلبيةً لرغبات مسافريها.

وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في "سار" عمار النهدي أنه تزامناً مع احتفالية "سار" بمناسبة مرور الذكرى الأولى لتدشين خدمة نقل الركاب في 26 فبراير، وتلبيةً لرغبات العملاء أصبحت رحلاتنا يومية ذهاباً وإياباً بين الرياض وحائل مروراً بالمجمعة والقصيم.

وأكد "النهدي" أن انطلاق الرحلات من محطة الرياض يومياً سيكون في الساعة 9:30 صباحاً ومن حائل عند 3:25 مساءً.

وأضاف أن الشركة أدرجت كذلك رحلة صباحية جديدة ذهاباً وإياباً، أيام الخميس والسبت من كل أسبوع، بين محطات الرياض والمجمعة والقصيم، حيث سيكون للمسافر خيارات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن شركة "سار" تقوم بإدراج رحلات إضافية خلال المواسم ومتى ما دعت الحاجة، كما حدث في إجازة منتصف العام الشهر الماضي؛ نظراً للإقبال الكبير للسفر عبر قطارات "سار" للركاب، مؤكداً أن "سار" تسعى دائماً لتلبية رغبات المسافرين.

يُذكر أن شركة "سار"، دشّنت المرحلة الأولى من خدمة نقل الركاب بالقطارات بين محطات الرياض والمجمعة والقصيم في 26 فبراير 2017م، وأتبعتها بتدشين محطة حائل في 26 نوفمبر 2017م، ولدى "سار" -وهي شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة– خط حديدي لنقل المعادن دشنته عام 2011م، حيث تنقل قطارات المعادن: الفوسفات، والبوكسايت، والكبريت المصهور، وحامض الفسفوريك، وتجاوزت كميات ما نقلته قطاراتها نحو 27 مليون طن حتى نهاية 2017م.