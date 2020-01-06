تهديدات إيرانية: مقتل "ترامب" لن يكفينا والانتقام سيستمر حتى ظهور المهدي!

التصريحات الجوفاء لقادة الملالي تتواصل .. وأحدهم: سنزيل أمريكا من المنطقة

اعتبر قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لن يكون كافياً للانتقام لقاسم سليماني؛ قائد "فيلق القدس" الذي اغتالته قوة أمريكية قرب مطار بغداد.

وقال علي حاجي زادة؛ قائد القوات الجوية في الحرس الثوري: إن "الثأر لدماء سليماني؛ هو إزالة وجود أمريكا من المنطقة وبالكامل".

وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "الرد على مقتل سليماني؛ ليس بإطلاق صواريخ أو إسقاط طائرات مسيّرة، ولن نرضى حتى بمقتل ترامب؛ مقابل سليماني؛ لأن مقتله لن يكون كافياً للانتقام لقاسم سليماني".

بدوره، قال إسماعيل قآني؛ القائد الجديد لـ "فيلق القدس": "نتعهد بإكمال الطريق الذي بدأه قاسم سليماني؛ ولن نرضى مقابل استشهاده سوى بطرد القوات الأمريكية من المنطقة على مراحل".

وأضاف: "نعد الشعب الإيراني بإجراءات انتقامية لاغتيال سليماني. لقد وعد الله بالانتقام لسليماني؛ والمنتقم هو الله، والانتقام لدمائه سيستمر حتى ظهور المهدي وبناء الدولة الإسلامية بقيادته إلى جوار المرشد".

من جهته، أعلن رحيم صفوي؛ المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى: "أن تداعيات مقتل سليماني؛ يمكن أن تصل إلى خارج منطقة الشرق الأوسط".