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بالفيديو.. كورونا يدفع أمين عام أوبك لمصافحة بالقدمين مع وزير روسي

المنظمة قلصت المندوبين المشاركين في اجتماعات 5 و6 مارس في فيينا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا لمصافحة غريبة بين وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو بطريقة جديدة.

ووفق "سبوتنيك"، اقترح "باركيندو" تحية أكثر أمانًا، وهي السلام بالقدمين بدلاً من اليدين، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

كما أصر الوزير ومسؤول "أوبك" على توثيق تلك اللحظة عبر صورة تذكارية التقطها لهما أحد الحضور خلال سلامهما بالأقدام بدلاً من الأيدي.

وقررت بلدان "أوبك +"، تقليص عدد المندوبين المشاركين في اجتماعات 5 و6 مارس في فيينا، نظرًا لخطر انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع الصحفيين من دخول مبنى المنظمة.

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فيروس كورونا الجديد

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بالفيديو.. كورونا يدفع أمين عام أوبك لمصافحة بالقدمين مع وزير روسي
سبق

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا لمصافحة غريبة بين وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو بطريقة جديدة.

ووفق "سبوتنيك"، اقترح "باركيندو" تحية أكثر أمانًا، وهي السلام بالقدمين بدلاً من اليدين، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

كما أصر الوزير ومسؤول "أوبك" على توثيق تلك اللحظة عبر صورة تذكارية التقطها لهما أحد الحضور خلال سلامهما بالأقدام بدلاً من الأيدي.

وقررت بلدان "أوبك +"، تقليص عدد المندوبين المشاركين في اجتماعات 5 و6 مارس في فيينا، نظرًا لخطر انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع الصحفيين من دخول مبنى المنظمة.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:00 PM

بالفيديو.. كورونا يدفع أمين عام أوبك لمصافحة بالقدمين مع وزير روسي

المنظمة قلصت المندوبين المشاركين في اجتماعات 5 و6 مارس في فيينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا لمصافحة غريبة بين وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو بطريقة جديدة.

ووفق "سبوتنيك"، اقترح "باركيندو" تحية أكثر أمانًا، وهي السلام بالقدمين بدلاً من اليدين، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

كما أصر الوزير ومسؤول "أوبك" على توثيق تلك اللحظة عبر صورة تذكارية التقطها لهما أحد الحضور خلال سلامهما بالأقدام بدلاً من الأيدي.

وقررت بلدان "أوبك +"، تقليص عدد المندوبين المشاركين في اجتماعات 5 و6 مارس في فيينا، نظرًا لخطر انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع الصحفيين من دخول مبنى المنظمة.

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