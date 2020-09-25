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رسمياً.. إسرائيل على "حافة الهاوية" بسبب تفشي فيروس كورونا

تشديد تدابير الإغلاق للمرة الثانية.. سجلت أعلى معدلات الإصابة في العالم

تستعد إسرائيل لتشديد تدابير الإغلاق للمرة الثانية على مستوى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وحذّر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو؛ من أن البلاد على "حافة الهاوية".

وتشهد التدابير الجديدة، التي يجب أن يوافق عليها البرلمان، إغلاق مزيدٍ من أماكن العمل، وفرض قيود إضافية على الحركة.

وستستقبل المعابد اليهودية مجموعات صغيرة من المواطنين، الأسبوع المقبل، احتفالا بيوم كيبور (يوم الغفران)، أقدس الأعياد اليهودية، حسب "بي بي سي".

جاءت الخطوة بعد أن تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 ثمانية آلاف حالة، ويعد ذلك واحداً من أعلى معدلات الإصابة في العالم قياساً على عدد السكان.

فيروس كورونا الجديد

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رسمياً.. إسرائيل على "حافة الهاوية" بسبب تفشي فيروس كورونا
سبق

تستعد إسرائيل لتشديد تدابير الإغلاق للمرة الثانية على مستوى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وحذّر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو؛ من أن البلاد على "حافة الهاوية".

وتشهد التدابير الجديدة، التي يجب أن يوافق عليها البرلمان، إغلاق مزيدٍ من أماكن العمل، وفرض قيود إضافية على الحركة.

وستستقبل المعابد اليهودية مجموعات صغيرة من المواطنين، الأسبوع المقبل، احتفالا بيوم كيبور (يوم الغفران)، أقدس الأعياد اليهودية، حسب "بي بي سي".

جاءت الخطوة بعد أن تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 ثمانية آلاف حالة، ويعد ذلك واحداً من أعلى معدلات الإصابة في العالم قياساً على عدد السكان.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
01:19 PM

رسمياً.. إسرائيل على "حافة الهاوية" بسبب تفشي فيروس كورونا

تشديد تدابير الإغلاق للمرة الثانية.. سجلت أعلى معدلات الإصابة في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد إسرائيل لتشديد تدابير الإغلاق للمرة الثانية على مستوى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وحذّر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو؛ من أن البلاد على "حافة الهاوية".

وتشهد التدابير الجديدة، التي يجب أن يوافق عليها البرلمان، إغلاق مزيدٍ من أماكن العمل، وفرض قيود إضافية على الحركة.

وستستقبل المعابد اليهودية مجموعات صغيرة من المواطنين، الأسبوع المقبل، احتفالا بيوم كيبور (يوم الغفران)، أقدس الأعياد اليهودية، حسب "بي بي سي".

جاءت الخطوة بعد أن تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 ثمانية آلاف حالة، ويعد ذلك واحداً من أعلى معدلات الإصابة في العالم قياساً على عدد السكان.

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