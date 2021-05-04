المركز الوطني للأرصاد: أمطار على منطقة عسير

مع نشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم، تضمن تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.