النيابة: غسل الأموال جريمة تهدف لإضفاء شرعية على أموال متحصلة من الجرائم

بإخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر

أكدت النيابة العامة أن غسل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب وترويج المخدرات أوالغش والتستر التجاري أوالدعارة أوالرشوة والتزوير واختلاس المال العام وذلك بإخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.



وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن غسل الأموال ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.