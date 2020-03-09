وقال المركز، عبر حسابه في "تويتر": يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تعليق الفعاليات والأنشطة المنبرية والتدريبية كافة اعتباراً من اليوم الإثنين 14 رجب الموافق 9 مارس 202 حتى إشعار آخر؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا covid-19؛ حرصاً من المركز على سلامة الجميع.

أعلن مركز الحوار الوطني، اليوم، تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم الإثنين.

مركز الحوار الوطني يعلن تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-09 أعلن مركز الحوار الوطني، اليوم، تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم الإثنين. وقال المركز، عبر حسابه في "تويتر": يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تعليق الفعاليات والأنشطة المنبرية والتدريبية كافة اعتباراً من اليوم الإثنين 14 رجب الموافق 9 مارس 202 حتى إشعار آخر؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا covid-19؛ حرصاً من المركز على سلامة الجميع.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 10:02 AM

مركز الحوار الوطني يعلن تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم قال: لأسباب وقائية تتعلق بـ"كورونا" حرصاً على سلامة الجميع





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أعلن مركز الحوار الوطني، اليوم، تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم الإثنين.

وقال المركز، عبر حسابه في "تويتر": يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تعليق الفعاليات والأنشطة المنبرية والتدريبية كافة اعتباراً من اليوم الإثنين 14 رجب الموافق 9 مارس 202 حتى إشعار آخر؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا covid-19؛ حرصاً من المركز على سلامة الجميع.