مركز الحوار الوطني يعلن تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم
قال: لأسباب وقائية تتعلق بـ"كورونا" حرصاً على سلامة الجميع
أعلن مركز الحوار الوطني، اليوم، تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم الإثنين.
وقال المركز، عبر حسابه في "تويتر": يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تعليق الفعاليات والأنشطة المنبرية والتدريبية كافة اعتباراً من اليوم الإثنين 14 رجب الموافق 9 مارس 202 حتى إشعار آخر؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا covid-19؛ حرصاً من المركز على سلامة الجميع.
مركز الحوار الوطني يعلن تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-09
أعلن مركز الحوار الوطني، اليوم، تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم الإثنين.
وقال المركز، عبر حسابه في "تويتر": يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تعليق الفعاليات والأنشطة المنبرية والتدريبية كافة اعتباراً من اليوم الإثنين 14 رجب الموافق 9 مارس 202 حتى إشعار آخر؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا covid-19؛ حرصاً من المركز على سلامة الجميع.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
10:02 AM
مركز الحوار الوطني يعلن تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم
قال: لأسباب وقائية تتعلق بـ"كورونا" حرصاً على سلامة الجميع
أعلن مركز الحوار الوطني، اليوم، تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم الإثنين.
وقال المركز، عبر حسابه في "تويتر": يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تعليق الفعاليات والأنشطة المنبرية والتدريبية كافة اعتباراً من اليوم الإثنين 14 رجب الموافق 9 مارس 202 حتى إشعار آخر؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا covid-19؛ حرصاً من المركز على سلامة الجميع.