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الضمان الصحي يدشّن نظام الفوترة للتأمين الخاص

في أول مؤتمر افتراضي

نظّم مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم، أول مؤتمر افتراضي تحت عنوان "تدشين نظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص"؛ حيث ناقش المؤتمر بشكل موسع عددًا من المحاور المهمة؛ مثل (إستراتيجية المجلس 2020 - 2024 وإطلاق هوية المنصة الموحدة "نفيس"، ونظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص، ومتطلّبات الحدّ الأدنى للنسخة الثانية، وإجراءات التسوية والمخالصات التأمينية).

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: إن المؤتمر حظي باهتمام واسع؛ حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 2160 من المتخصصين والمهتمين بصناعة سوق التأمين الصحي الخاص، لافتاً النظر إلى أن تنظيم المجلس لهذه الفعاليات المتخصصة يأتي في إطار مبادراته وخططه الإستراتيجية لتحسين وتطوير قطاع التأمين الصحي، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وتشريعات متطورة، وتمكين المستفيدين من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.

وأضاف الغامدي أن المجلس اعتمد مؤخرًا نشاط (إدارة دورة الإيرادات RCM) الذي يهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية، وخفض المرفوضات، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحدّ من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدّمي الخدمة من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة المطالبات ودقّتها، مثمّنًا الجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة؛ حيث أضيف نشاط (إدارة دورة الإيرادات RCM) ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (Get ISIC Activities) وفي برنامج التعاملات الإلكترونية "يسّر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الضمان الصحي يدشّن نظام الفوترة للتأمين الخاص
سبق

نظّم مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم، أول مؤتمر افتراضي تحت عنوان "تدشين نظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص"؛ حيث ناقش المؤتمر بشكل موسع عددًا من المحاور المهمة؛ مثل (إستراتيجية المجلس 2020 - 2024 وإطلاق هوية المنصة الموحدة "نفيس"، ونظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص، ومتطلّبات الحدّ الأدنى للنسخة الثانية، وإجراءات التسوية والمخالصات التأمينية).

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: إن المؤتمر حظي باهتمام واسع؛ حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 2160 من المتخصصين والمهتمين بصناعة سوق التأمين الصحي الخاص، لافتاً النظر إلى أن تنظيم المجلس لهذه الفعاليات المتخصصة يأتي في إطار مبادراته وخططه الإستراتيجية لتحسين وتطوير قطاع التأمين الصحي، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وتشريعات متطورة، وتمكين المستفيدين من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.

وأضاف الغامدي أن المجلس اعتمد مؤخرًا نشاط (إدارة دورة الإيرادات RCM) الذي يهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية، وخفض المرفوضات، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحدّ من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدّمي الخدمة من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة المطالبات ودقّتها، مثمّنًا الجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة؛ حيث أضيف نشاط (إدارة دورة الإيرادات RCM) ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (Get ISIC Activities) وفي برنامج التعاملات الإلكترونية "يسّر".

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
06:57 PM

الضمان الصحي يدشّن نظام الفوترة للتأمين الخاص

في أول مؤتمر افتراضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّم مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم، أول مؤتمر افتراضي تحت عنوان "تدشين نظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص"؛ حيث ناقش المؤتمر بشكل موسع عددًا من المحاور المهمة؛ مثل (إستراتيجية المجلس 2020 - 2024 وإطلاق هوية المنصة الموحدة "نفيس"، ونظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص، ومتطلّبات الحدّ الأدنى للنسخة الثانية، وإجراءات التسوية والمخالصات التأمينية).

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: إن المؤتمر حظي باهتمام واسع؛ حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 2160 من المتخصصين والمهتمين بصناعة سوق التأمين الصحي الخاص، لافتاً النظر إلى أن تنظيم المجلس لهذه الفعاليات المتخصصة يأتي في إطار مبادراته وخططه الإستراتيجية لتحسين وتطوير قطاع التأمين الصحي، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وتشريعات متطورة، وتمكين المستفيدين من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.

وأضاف الغامدي أن المجلس اعتمد مؤخرًا نشاط (إدارة دورة الإيرادات RCM) الذي يهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية، وخفض المرفوضات، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحدّ من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدّمي الخدمة من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة المطالبات ودقّتها، مثمّنًا الجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة؛ حيث أضيف نشاط (إدارة دورة الإيرادات RCM) ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (Get ISIC Activities) وفي برنامج التعاملات الإلكترونية "يسّر".

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