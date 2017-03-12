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رياح نشطة على المدينة المنورة تستمر حتى السابعة مساء

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتُها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة على المدينة المنورة تستمر حتى السابعة مساء
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتُها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
08:31 AM

رياح نشطة على المدينة المنورة تستمر حتى السابعة مساء

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتُها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

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