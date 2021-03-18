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الفراعنة بقيادة محمد صلاح.. و"حجازي" يستدعى رسمياً

في تصفيات أمم إفريقيا 2021

تصدرت قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم ‏الرسمية لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات أمم إفريقيا 2021، اللاعبين محمد صلاح، مهاجم ليفربول، وأحمد حجازي، مدافع الاتحاد، إضافة إلى بقية العناصر الأساسية.

وأكد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، الخميس، أن قائمة الفراعنة ستضم معظم المحترفين بقيادة محمد صلاح، من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2021.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن جزر القمر.

المنتخب المصري

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الفراعنة بقيادة محمد صلاح.. و"حجازي" يستدعى رسمياً
سبق

تصدرت قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم ‏الرسمية لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات أمم إفريقيا 2021، اللاعبين محمد صلاح، مهاجم ليفربول، وأحمد حجازي، مدافع الاتحاد، إضافة إلى بقية العناصر الأساسية.

وأكد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، الخميس، أن قائمة الفراعنة ستضم معظم المحترفين بقيادة محمد صلاح، من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2021.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن جزر القمر.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
10:01 PM

الفراعنة بقيادة محمد صلاح.. و"حجازي" يستدعى رسمياً

في تصفيات أمم إفريقيا 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تصدرت قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم ‏الرسمية لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات أمم إفريقيا 2021، اللاعبين محمد صلاح، مهاجم ليفربول، وأحمد حجازي، مدافع الاتحاد، إضافة إلى بقية العناصر الأساسية.

وأكد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، الخميس، أن قائمة الفراعنة ستضم معظم المحترفين بقيادة محمد صلاح، من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2021.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن جزر القمر.

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