النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3852 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4638 خلال الـ24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة.. فاوتشي يصف التحقيق في أصل فيروس كورونا بـ"المهم"

لمعرفة الدروس المستفادة وليس فقط أصل الفيروس ولكن العديد من الأشياء

أكد مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، أنه يدعم التحقيقات في أصول فيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد أن اقترح عضوان في مجلس الشيوخ تشكيل فريق عمل للبحث في الموضوع.

وخلال إحاطة في البيت الأبيض، سئل فاوتشي عما إذا كان يعتقد أن من الضروري إجراء تحقيق في أصول كوفيد، فأكد أن "من المهم النظر في كل جانب من جوانب تفشي هذا المرض لمعرفة الدروس المستفادة، وليس فقط أصل الفيروس، ولكن العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن نتعلم منها في المستقبل حتى نتمكن من منع حدوث شيء مثل هذا، أو الاستجابة لها بشكل أفضل".

وقال: إن "أحد هذه الجوانب هو فهم أصل الفيروس. إنه مهم جدًّا"؛ مشيرًا إلى أن "الدراسات التي أجريت على أول فيروس كورونا تم اكتشافه في عام 2002 استغرقت سنوات لتحديد الأصل؛ مما يشير إلى طريق طويل لتحقيق نفس النتيجة مع كوفيد-19"؛ وفق "روسيا اليوم".

وأضاف: "من الواضح أنه سيكون من المهم تحديد كيفية تحول ذلك؛ وما إذا كان حيوانيًّا؛ نظرًا للتشابه مع فيروسات الخفافيش، وكيف انتقل إلى البشر ليؤدي إلى هذا التفشي"، مشددًا على أن "فهم ذلك سيساعدنا على الاستعداد لأي تفشٍّ مستقبلي وكذلك الاستعداد للاستجابة؛ لذلك أنا بالتأكيد أؤيد ذلك".

معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة.. فاوتشي يصف التحقيق في أصل فيروس كورونا بـ"المهم"
سبق

أكد مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، أنه يدعم التحقيقات في أصول فيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد أن اقترح عضوان في مجلس الشيوخ تشكيل فريق عمل للبحث في الموضوع.

وخلال إحاطة في البيت الأبيض، سئل فاوتشي عما إذا كان يعتقد أن من الضروري إجراء تحقيق في أصول كوفيد، فأكد أن "من المهم النظر في كل جانب من جوانب تفشي هذا المرض لمعرفة الدروس المستفادة، وليس فقط أصل الفيروس، ولكن العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن نتعلم منها في المستقبل حتى نتمكن من منع حدوث شيء مثل هذا، أو الاستجابة لها بشكل أفضل".

وقال: إن "أحد هذه الجوانب هو فهم أصل الفيروس. إنه مهم جدًّا"؛ مشيرًا إلى أن "الدراسات التي أجريت على أول فيروس كورونا تم اكتشافه في عام 2002 استغرقت سنوات لتحديد الأصل؛ مما يشير إلى طريق طويل لتحقيق نفس النتيجة مع كوفيد-19"؛ وفق "روسيا اليوم".

وأضاف: "من الواضح أنه سيكون من المهم تحديد كيفية تحول ذلك؛ وما إذا كان حيوانيًّا؛ نظرًا للتشابه مع فيروسات الخفافيش، وكيف انتقل إلى البشر ليؤدي إلى هذا التفشي"، مشددًا على أن "فهم ذلك سيساعدنا على الاستعداد لأي تفشٍّ مستقبلي وكذلك الاستعداد للاستجابة؛ لذلك أنا بالتأكيد أؤيد ذلك".

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
11:11 AM

الولايات المتحدة.. فاوتشي يصف التحقيق في أصل فيروس كورونا بـ"المهم"

لمعرفة الدروس المستفادة وليس فقط أصل الفيروس ولكن العديد من الأشياء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,180

أكد مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، أنه يدعم التحقيقات في أصول فيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد أن اقترح عضوان في مجلس الشيوخ تشكيل فريق عمل للبحث في الموضوع.

وخلال إحاطة في البيت الأبيض، سئل فاوتشي عما إذا كان يعتقد أن من الضروري إجراء تحقيق في أصول كوفيد، فأكد أن "من المهم النظر في كل جانب من جوانب تفشي هذا المرض لمعرفة الدروس المستفادة، وليس فقط أصل الفيروس، ولكن العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن نتعلم منها في المستقبل حتى نتمكن من منع حدوث شيء مثل هذا، أو الاستجابة لها بشكل أفضل".

وقال: إن "أحد هذه الجوانب هو فهم أصل الفيروس. إنه مهم جدًّا"؛ مشيرًا إلى أن "الدراسات التي أجريت على أول فيروس كورونا تم اكتشافه في عام 2002 استغرقت سنوات لتحديد الأصل؛ مما يشير إلى طريق طويل لتحقيق نفس النتيجة مع كوفيد-19"؛ وفق "روسيا اليوم".

وأضاف: "من الواضح أنه سيكون من المهم تحديد كيفية تحول ذلك؛ وما إذا كان حيوانيًّا؛ نظرًا للتشابه مع فيروسات الخفافيش، وكيف انتقل إلى البشر ليؤدي إلى هذا التفشي"، مشددًا على أن "فهم ذلك سيساعدنا على الاستعداد لأي تفشٍّ مستقبلي وكذلك الاستعداد للاستجابة؛ لذلك أنا بالتأكيد أؤيد ذلك".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,156
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,830

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة