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5 محاذير تمنع البيع الجائل وتعاقب ممارسه.. "أمانة الرياض" توضح

منها أن المواد المعروضة للبيع مجهولة المصدر ولا تخضع لتخزين آمن

أكدت أمانة منطقة الرياض، 5 محاذير، بيّنت أنها تسهم في منع البيع الجائل ومعاقبة ممارسه؛ حفاظًا على سلامة السكان وراحتهم.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": لماذا تمنع الأنظمة ممارسة البيع الجائل في الطرقات، موضحة أن المواد المعروضة للبيع مجهولة المصدر ولا تخضع لطرق النقل والتخزين الآمنة.

وأضافت: "ثانيًا: الوقوف العشوائي يعرّض حياة البائع وسالكي الطريق للخطر".

وفي المحظور الثالث، أشارت إلى فساد العديد من المواد المعروضة بسبب الظروف المناخية، أما الرابع فإنها تشوه المنظر الحضاري للمدينة، وختمت بالمحظور الخامس؛ مبينة أنه يسبب إرباك الحركة المرورية.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 محاذير تمنع البيع الجائل وتعاقب ممارسه.. "أمانة الرياض" توضح
سبق

أكدت أمانة منطقة الرياض، 5 محاذير، بيّنت أنها تسهم في منع البيع الجائل ومعاقبة ممارسه؛ حفاظًا على سلامة السكان وراحتهم.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": لماذا تمنع الأنظمة ممارسة البيع الجائل في الطرقات، موضحة أن المواد المعروضة للبيع مجهولة المصدر ولا تخضع لطرق النقل والتخزين الآمنة.

وأضافت: "ثانيًا: الوقوف العشوائي يعرّض حياة البائع وسالكي الطريق للخطر".

وفي المحظور الثالث، أشارت إلى فساد العديد من المواد المعروضة بسبب الظروف المناخية، أما الرابع فإنها تشوه المنظر الحضاري للمدينة، وختمت بالمحظور الخامس؛ مبينة أنه يسبب إرباك الحركة المرورية.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:29 AM

5 محاذير تمنع البيع الجائل وتعاقب ممارسه.. "أمانة الرياض" توضح

منها أن المواد المعروضة للبيع مجهولة المصدر ولا تخضع لتخزين آمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت أمانة منطقة الرياض، 5 محاذير، بيّنت أنها تسهم في منع البيع الجائل ومعاقبة ممارسه؛ حفاظًا على سلامة السكان وراحتهم.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": لماذا تمنع الأنظمة ممارسة البيع الجائل في الطرقات، موضحة أن المواد المعروضة للبيع مجهولة المصدر ولا تخضع لطرق النقل والتخزين الآمنة.

وأضافت: "ثانيًا: الوقوف العشوائي يعرّض حياة البائع وسالكي الطريق للخطر".

وفي المحظور الثالث، أشارت إلى فساد العديد من المواد المعروضة بسبب الظروف المناخية، أما الرابع فإنها تشوه المنظر الحضاري للمدينة، وختمت بالمحظور الخامس؛ مبينة أنه يسبب إرباك الحركة المرورية.

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