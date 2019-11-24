النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لاعب الهلال "سالم الدوسري" ..  أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021

نال سالم الدوسري نجم فريق الهلال جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2021.

ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للدوسري للفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا نظير المستوى المميز والأداء الثابت الذي ظهر به مع الفريق في البطولة.

وتوج الهلال اليوم الثلاثاء بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة بتاريخه بعد فوزه على بوهانج الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وأحرز الدوسري 3 أهداف وصنع هدفًا خلال المباريات الست التي خاضها مع الفريق كما لم يحصل اللاعب على أي بطاقة ملونة خلال مسيرته في البطولة بالنسخة الحالية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لاعب الهلال "سالم الدوسري" ..  أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021
سبق

نال سالم الدوسري نجم فريق الهلال جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2021.

ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للدوسري للفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا نظير المستوى المميز والأداء الثابت الذي ظهر به مع الفريق في البطولة.

وتوج الهلال اليوم الثلاثاء بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة بتاريخه بعد فوزه على بوهانج الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وأحرز الدوسري 3 أهداف وصنع هدفًا خلال المباريات الست التي خاضها مع الفريق كما لم يحصل اللاعب على أي بطاقة ملونة خلال مسيرته في البطولة بالنسخة الحالية.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
10:40 PM

لاعب الهلال "سالم الدوسري" ..  أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,902

نال سالم الدوسري نجم فريق الهلال جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2021.

ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للدوسري للفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا نظير المستوى المميز والأداء الثابت الذي ظهر به مع الفريق في البطولة.

وتوج الهلال اليوم الثلاثاء بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة بتاريخه بعد فوزه على بوهانج الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وأحرز الدوسري 3 أهداف وصنع هدفًا خلال المباريات الست التي خاضها مع الفريق كما لم يحصل اللاعب على أي بطاقة ملونة خلال مسيرته في البطولة بالنسخة الحالية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,271

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة