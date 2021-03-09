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إرهاب يستدعي عقاباً عاجلاً.. الجالية اليمنية بالمملكة تدين هجوم الحوثي الفاشل

استنكرت المواقف الدولية المتراخية في عدم ردع المليشيات ومموّليها الإيرانيين

أدانت الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، بأشدّ العبارات، الهجوم الحوثي الإرهابي، على خزانات بترولية في ميناء رأس تنورة وأرامكو بالظهران، والاستهداف المتكرر للأحياء السكنية والأعيان المدنية في المملكة، معتبرةً ذلك أعمالاً إرهابية عدائية تستدعي العقاب العاجل والضرب بيد من حديد تجاه هذه المليشيات الإرهابية.

وقال أمين عام الجالية اليمنية في المملكة الشيخ حسين باهميل: إن الجالية اليمنية تقف إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتقف إلى جانبها في اتخاذ كل الوسائل الرادعة تجاه مليشيات الإرهاب الحوثية، وحماية الأراضي السعودية تجاه كل من يهدد أمنها واستقرارها.

وعبّر أمين عام الجالية عن إدانته واستنكاره الشديدين للمواقف الدولية المتراخية حيال الهجمات المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية، وعدم اتخاذ مواقف عقابية ورادعة توقف مليشيات الحوثي ومموليها الإيرانيين من تهديد الأمن المحلي والدولي والإقليمي، معتبراً أن التذبذب في المواقف الدولية لا يجدي نفعاً مع مليشيات إرهابية أثبتت أفعالها خلال السنوات الماضية أنها لا تسعى إلى السلام ولا تؤمن به.

وجدد "باهميل" تقدير الجالية اليمنية وشكرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية على كل ما يقدمونه لليمن وللجالية اليمنية في عبر التاريخ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إرهاب يستدعي عقاباً عاجلاً.. الجالية اليمنية بالمملكة تدين هجوم الحوثي الفاشل
سبق

أدانت الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، بأشدّ العبارات، الهجوم الحوثي الإرهابي، على خزانات بترولية في ميناء رأس تنورة وأرامكو بالظهران، والاستهداف المتكرر للأحياء السكنية والأعيان المدنية في المملكة، معتبرةً ذلك أعمالاً إرهابية عدائية تستدعي العقاب العاجل والضرب بيد من حديد تجاه هذه المليشيات الإرهابية.

وقال أمين عام الجالية اليمنية في المملكة الشيخ حسين باهميل: إن الجالية اليمنية تقف إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتقف إلى جانبها في اتخاذ كل الوسائل الرادعة تجاه مليشيات الإرهاب الحوثية، وحماية الأراضي السعودية تجاه كل من يهدد أمنها واستقرارها.

وعبّر أمين عام الجالية عن إدانته واستنكاره الشديدين للمواقف الدولية المتراخية حيال الهجمات المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية، وعدم اتخاذ مواقف عقابية ورادعة توقف مليشيات الحوثي ومموليها الإيرانيين من تهديد الأمن المحلي والدولي والإقليمي، معتبراً أن التذبذب في المواقف الدولية لا يجدي نفعاً مع مليشيات إرهابية أثبتت أفعالها خلال السنوات الماضية أنها لا تسعى إلى السلام ولا تؤمن به.

وجدد "باهميل" تقدير الجالية اليمنية وشكرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية على كل ما يقدمونه لليمن وللجالية اليمنية في عبر التاريخ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
11:52 AM

إرهاب يستدعي عقاباً عاجلاً.. الجالية اليمنية بالمملكة تدين هجوم الحوثي الفاشل

استنكرت المواقف الدولية المتراخية في عدم ردع المليشيات ومموّليها الإيرانيين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,021

أدانت الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، بأشدّ العبارات، الهجوم الحوثي الإرهابي، على خزانات بترولية في ميناء رأس تنورة وأرامكو بالظهران، والاستهداف المتكرر للأحياء السكنية والأعيان المدنية في المملكة، معتبرةً ذلك أعمالاً إرهابية عدائية تستدعي العقاب العاجل والضرب بيد من حديد تجاه هذه المليشيات الإرهابية.

وقال أمين عام الجالية اليمنية في المملكة الشيخ حسين باهميل: إن الجالية اليمنية تقف إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتقف إلى جانبها في اتخاذ كل الوسائل الرادعة تجاه مليشيات الإرهاب الحوثية، وحماية الأراضي السعودية تجاه كل من يهدد أمنها واستقرارها.

وعبّر أمين عام الجالية عن إدانته واستنكاره الشديدين للمواقف الدولية المتراخية حيال الهجمات المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية، وعدم اتخاذ مواقف عقابية ورادعة توقف مليشيات الحوثي ومموليها الإيرانيين من تهديد الأمن المحلي والدولي والإقليمي، معتبراً أن التذبذب في المواقف الدولية لا يجدي نفعاً مع مليشيات إرهابية أثبتت أفعالها خلال السنوات الماضية أنها لا تسعى إلى السلام ولا تؤمن به.

وجدد "باهميل" تقدير الجالية اليمنية وشكرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية على كل ما يقدمونه لليمن وللجالية اليمنية في عبر التاريخ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

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