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بلغاريا تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 2668

سجلت بلغاريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 2668 إصابة؛ فيما تماثلت 1528 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 160 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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بلغاريا تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت بلغاريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 2668 إصابة؛ فيما تماثلت 1528 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 160 حالة وفاة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
10:24 AM

بلغاريا تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 2668

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بلغاريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 2668 إصابة؛ فيما تماثلت 1528 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 160 حالة وفاة.

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