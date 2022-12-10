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"أزمة مكافآت مبتعثي أمريكا" تتفاقم .. ومصدر: يدفعون فاتورة "التعليم" و"المالية"!

أكّد لـ "سبق" أن الملحقية أكملت ما عليها .. التأخير من الوزارة والاعتماد بعد الإجراءات

تصاعدت أزمة تأخر المكافآت المالية للطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، والتي فاقمت من الأزمة المالية للمبتعثين في ظل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي وبداية الإجازة السنوية، وعلى الرغم من استمرار الأزمة في يومها الخامس واصلت الجهات الرسمية صمتها حتى الآن عن الرد على مطالبات المبتعثين.

وعلمت "سبق"، من مصدر موثوق في وزارة التعليم، أن أزمة تأخر المكافآت المالية للمبتعثين تعود إلى عدم انهاء الإجراءات الشهرية بين وزارتَي التعليم والمالية، وبدء إجازة نهاية الأسبوع الرسمية في المملكة؛ ما فاقم الأزمة للطلبة المبتعثين في الخارج.

وأشار المصدر إلى أن الملحقية الثقافية في واشنطن بعثت إلى الوزارة خطابات عدة قبل أسبوعين، تطالبها بضرورة صرف المستحقات المالية الشهرية للمبتعثين، إلا أن الوزارة لم تقدّر الحالة والأزمة التي يمر بها المبتعثون في أمريكا، موضحاً أن صرف المستحقات المالية الشهرية للمبتعثين يتم قبل موعد الصرف بأسبوعين، بيد أن أموراً طارئة حالت دون ذلك.

وأضاف: "سيتم اعتماد المستحقات المالية الشهرية للمبتعثين وإيداعها في حساباتهم مطلع الأسبوع المقبل عندما تنتهي وزارتا التعليم والمالية من الإجراءات المالية".

يُذكر أن مطالبات المبتعثين زادت خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الملحقية الثقافية ووزارة التعليم بالالتزام بموعد محدّد في صرف المستحقات المالية الشهرية، والمطالبة بإنقاذ الوضع المالي للمبتعثين الذي يتأثر بغلاء المعيشة في بلد الابتعاث، والالتزامات المالية الشهرية لعدد كبير من الأسر المبتعثة، وتسديد الرسوم المالية للجامعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أزمة مكافآت مبتعثي أمريكا" تتفاقم .. ومصدر: يدفعون فاتورة "التعليم" و"المالية"!
سبق

تصاعدت أزمة تأخر المكافآت المالية للطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، والتي فاقمت من الأزمة المالية للمبتعثين في ظل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي وبداية الإجازة السنوية، وعلى الرغم من استمرار الأزمة في يومها الخامس واصلت الجهات الرسمية صمتها حتى الآن عن الرد على مطالبات المبتعثين.

وعلمت "سبق"، من مصدر موثوق في وزارة التعليم، أن أزمة تأخر المكافآت المالية للمبتعثين تعود إلى عدم انهاء الإجراءات الشهرية بين وزارتَي التعليم والمالية، وبدء إجازة نهاية الأسبوع الرسمية في المملكة؛ ما فاقم الأزمة للطلبة المبتعثين في الخارج.

وأشار المصدر إلى أن الملحقية الثقافية في واشنطن بعثت إلى الوزارة خطابات عدة قبل أسبوعين، تطالبها بضرورة صرف المستحقات المالية الشهرية للمبتعثين، إلا أن الوزارة لم تقدّر الحالة والأزمة التي يمر بها المبتعثون في أمريكا، موضحاً أن صرف المستحقات المالية الشهرية للمبتعثين يتم قبل موعد الصرف بأسبوعين، بيد أن أموراً طارئة حالت دون ذلك.

وأضاف: "سيتم اعتماد المستحقات المالية الشهرية للمبتعثين وإيداعها في حساباتهم مطلع الأسبوع المقبل عندما تنتهي وزارتا التعليم والمالية من الإجراءات المالية".

يُذكر أن مطالبات المبتعثين زادت خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الملحقية الثقافية ووزارة التعليم بالالتزام بموعد محدّد في صرف المستحقات المالية الشهرية، والمطالبة بإنقاذ الوضع المالي للمبتعثين الذي يتأثر بغلاء المعيشة في بلد الابتعاث، والالتزامات المالية الشهرية لعدد كبير من الأسر المبتعثة، وتسديد الرسوم المالية للجامعات.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
10:27 AM

"أزمة مكافآت مبتعثي أمريكا" تتفاقم .. ومصدر: يدفعون فاتورة "التعليم" و"المالية"!

أكّد لـ "سبق" أن الملحقية أكملت ما عليها .. التأخير من الوزارة والاعتماد بعد الإجراءات

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بندر الدوشي - واشنطن
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تصاعدت أزمة تأخر المكافآت المالية للطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، والتي فاقمت من الأزمة المالية للمبتعثين في ظل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي وبداية الإجازة السنوية، وعلى الرغم من استمرار الأزمة في يومها الخامس واصلت الجهات الرسمية صمتها حتى الآن عن الرد على مطالبات المبتعثين.

وعلمت "سبق"، من مصدر موثوق في وزارة التعليم، أن أزمة تأخر المكافآت المالية للمبتعثين تعود إلى عدم انهاء الإجراءات الشهرية بين وزارتَي التعليم والمالية، وبدء إجازة نهاية الأسبوع الرسمية في المملكة؛ ما فاقم الأزمة للطلبة المبتعثين في الخارج.

وأشار المصدر إلى أن الملحقية الثقافية في واشنطن بعثت إلى الوزارة خطابات عدة قبل أسبوعين، تطالبها بضرورة صرف المستحقات المالية الشهرية للمبتعثين، إلا أن الوزارة لم تقدّر الحالة والأزمة التي يمر بها المبتعثون في أمريكا، موضحاً أن صرف المستحقات المالية الشهرية للمبتعثين يتم قبل موعد الصرف بأسبوعين، بيد أن أموراً طارئة حالت دون ذلك.

وأضاف: "سيتم اعتماد المستحقات المالية الشهرية للمبتعثين وإيداعها في حساباتهم مطلع الأسبوع المقبل عندما تنتهي وزارتا التعليم والمالية من الإجراءات المالية".

يُذكر أن مطالبات المبتعثين زادت خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الملحقية الثقافية ووزارة التعليم بالالتزام بموعد محدّد في صرف المستحقات المالية الشهرية، والمطالبة بإنقاذ الوضع المالي للمبتعثين الذي يتأثر بغلاء المعيشة في بلد الابتعاث، والالتزامات المالية الشهرية لعدد كبير من الأسر المبتعثة، وتسديد الرسوم المالية للجامعات.

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