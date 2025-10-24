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"الهلال" و"أوراوا".. نهائي أبطال آسيا 2017 يتكرر

تأهل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه (1-0) على مضيفه قوانجتشو إيفرجراند الصيني اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

كان أوراوا فاز على قوانجتشو (2-0) ذهابًا في اليابان قبل 3 أسابيع، ليقتنص بطاقة التأهل للنهائي عن جدارة واستحقاق ويضرب موعدًا مع الهلال، الذي اجتاز عقبة السد القطري.

تقمص شينزو كوروكي، دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الياباني الوحيد في الدقيقة (50).

ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا بالرياض في 9 نوفمبر المقبل، على أن يقام لقاء العودة باليابان في 24 من الشهر نفسه.

يُذكر أن هذا هو النهائي الثاني الذي يجرى بين الهلال وأوراوا خلال النسخ الثلاث الأخيرة للبطولة؛ حيث سبق والتقيا في نهائي نسخة المسابقة عام 2017، والتي حسمها الفريق الياباني لمصلحته بتعادله (1-1) ذهابًا في السعودية، وفوزه (1-0) باليابان.

الهلال أوراوا دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" و"أوراوا".. نهائي أبطال آسيا 2017 يتكرر
سبق

تأهل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه (1-0) على مضيفه قوانجتشو إيفرجراند الصيني اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

كان أوراوا فاز على قوانجتشو (2-0) ذهابًا في اليابان قبل 3 أسابيع، ليقتنص بطاقة التأهل للنهائي عن جدارة واستحقاق ويضرب موعدًا مع الهلال، الذي اجتاز عقبة السد القطري.

تقمص شينزو كوروكي، دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الياباني الوحيد في الدقيقة (50).

ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا بالرياض في 9 نوفمبر المقبل، على أن يقام لقاء العودة باليابان في 24 من الشهر نفسه.

يُذكر أن هذا هو النهائي الثاني الذي يجرى بين الهلال وأوراوا خلال النسخ الثلاث الأخيرة للبطولة؛ حيث سبق والتقيا في نهائي نسخة المسابقة عام 2017، والتي حسمها الفريق الياباني لمصلحته بتعادله (1-1) ذهابًا في السعودية، وفوزه (1-0) باليابان.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:27 PM

"الهلال" و"أوراوا".. نهائي أبطال آسيا 2017 يتكرر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه (1-0) على مضيفه قوانجتشو إيفرجراند الصيني اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

كان أوراوا فاز على قوانجتشو (2-0) ذهابًا في اليابان قبل 3 أسابيع، ليقتنص بطاقة التأهل للنهائي عن جدارة واستحقاق ويضرب موعدًا مع الهلال، الذي اجتاز عقبة السد القطري.

تقمص شينزو كوروكي، دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الياباني الوحيد في الدقيقة (50).

ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا بالرياض في 9 نوفمبر المقبل، على أن يقام لقاء العودة باليابان في 24 من الشهر نفسه.

يُذكر أن هذا هو النهائي الثاني الذي يجرى بين الهلال وأوراوا خلال النسخ الثلاث الأخيرة للبطولة؛ حيث سبق والتقيا في نهائي نسخة المسابقة عام 2017، والتي حسمها الفريق الياباني لمصلحته بتعادله (1-1) ذهابًا في السعودية، وفوزه (1-0) باليابان.

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