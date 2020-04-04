رفع عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد بن محمد العجلان الشكر لمقام خادم الحرمين ‏الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور الأمر الكريم بتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، واستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وبموجب هذه المواد، يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. وقال "العجلان": هذا الأمر الكريم يأتي في اطار اهتمام حكومتنا الرشيدة ووقوفها الدائم مع القطاع الخاص بما يعزز من منظومة اقتصادنا الوطني، والأمر الكريم ينعكس إيجاباً على استقرار الموظف السعودي وبرامج التوطين، كما يمثل دعماً مهما للمنشآت في هذه الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها العالم أجمع. وأضاف: المملكة تعاملت مع جائحة كورونا بكل اقتدار ومسؤولية، وسخّرت كل الإمكانات المادية والتقنية لحماية صحة الإنسان على هذه الأرض دون أي تمييز، بل إنها تشمل حتى مخالفي نظام الإقامة، كما قدمت الرعاية والدعم لجميع السعوديين بجميع دول العالم، وهو ما كان محل تقدير وإعجاب من كل المنظمات الدولية المعنية بالصحة.

رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض يثمّن أمر الملك بدعم موظفي القطاع الخاص صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-04 رفع عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد بن محمد العجلان الشكر لمقام خادم الحرمين ‏الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور الأمر الكريم بتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، واستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.



وبموجب هذه المواد، يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.



وقال "العجلان": هذا الأمر الكريم يأتي في اطار اهتمام حكومتنا الرشيدة ووقوفها الدائم مع القطاع الخاص بما يعزز من منظومة اقتصادنا الوطني، والأمر الكريم ينعكس إيجاباً على استقرار الموظف السعودي وبرامج التوطين، كما يمثل دعماً مهما للمنشآت في هذه الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها العالم أجمع.



وأضاف: المملكة تعاملت مع جائحة كورونا بكل اقتدار ومسؤولية، وسخّرت كل الإمكانات المادية والتقنية لحماية صحة الإنسان على هذه الأرض دون أي تمييز، بل إنها تشمل حتى مخالفي نظام الإقامة، كما قدمت الرعاية والدعم لجميع السعوديين بجميع دول العالم، وهو ما كان محل تقدير وإعجاب من كل المنظمات الدولية المعنية بالصحة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 02:21 PM

اخر تعديل 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 03:38 PM

رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض يثمّن أمر الملك بدعم موظفي القطاع الخاص أكد أنه دعم مهم للمنشآت وسينعكس إيجاباً على استقرار الموظف السعودي والتوطين





A A A





1 مشاركة

رفع عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد بن محمد العجلان الشكر لمقام خادم الحرمين ‏الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور الأمر الكريم بتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، واستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.



وبموجب هذه المواد، يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.



وقال "العجلان": هذا الأمر الكريم يأتي في اطار اهتمام حكومتنا الرشيدة ووقوفها الدائم مع القطاع الخاص بما يعزز من منظومة اقتصادنا الوطني، والأمر الكريم ينعكس إيجاباً على استقرار الموظف السعودي وبرامج التوطين، كما يمثل دعماً مهما للمنشآت في هذه الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها العالم أجمع.



وأضاف: المملكة تعاملت مع جائحة كورونا بكل اقتدار ومسؤولية، وسخّرت كل الإمكانات المادية والتقنية لحماية صحة الإنسان على هذه الأرض دون أي تمييز، بل إنها تشمل حتى مخالفي نظام الإقامة، كما قدمت الرعاية والدعم لجميع السعوديين بجميع دول العالم، وهو ما كان محل تقدير وإعجاب من كل المنظمات الدولية المعنية بالصحة.