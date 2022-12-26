ضحايا كورونا.. 162 وفاة جديدة بالمكسيك و105 بكوريا الجنوبية و36 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 162 حالة وفاة و3520 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.



وأضافت الوزارة أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 298670 وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و947284 منذ بدء الجائحة.



كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 5842 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 602051؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما تم تسجيل 105 حالات وفاة إضافية بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5176 حالة وفاة.



مصر

سجلت مصر 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 36 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 379654 من ضمنهم 315896 حالة تم شفاؤها، و21546 حالة وفاة.