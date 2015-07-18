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"عثمان" يتبرع بكليته لشقيقته وينهي معاناتها مع الغسيل الكلوي

أجريت عملية التبرع بنجاح في مستشفى القوات المسلحة بالرياض

أنهى مواطن معاناة شقيقته مع الغسيل الكلوي؛ بعدما تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى القوات المسلحة في العاصمة الرياض، أمس، لينهي معاناة شقيقته من جراء غسيل الكلى التي استمرت سنة كاملة.

وتفصيلاً، تبرع عثمان علي القريوي الشهراني بإحدى كليتيه لشقيقته، منهياً بذلك معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي دام سنة كاملة، حيث أجريت عملية التبرع بنجاح في مستشفى القوات المسلحة بالرياض.

وشكر "عثمان" الله عزّ وجلّ على نجاح الجراحة، وأعرب عن ‏سعادته بإنهاء معاناة شقيقته، وأكد تمتعه بالصحة الجيدة بعد إجرائه الجراحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عثمان" يتبرع بكليته لشقيقته وينهي معاناتها مع الغسيل الكلوي
سبق

أنهى مواطن معاناة شقيقته مع الغسيل الكلوي؛ بعدما تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى القوات المسلحة في العاصمة الرياض، أمس، لينهي معاناة شقيقته من جراء غسيل الكلى التي استمرت سنة كاملة.

وتفصيلاً، تبرع عثمان علي القريوي الشهراني بإحدى كليتيه لشقيقته، منهياً بذلك معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي دام سنة كاملة، حيث أجريت عملية التبرع بنجاح في مستشفى القوات المسلحة بالرياض.

وشكر "عثمان" الله عزّ وجلّ على نجاح الجراحة، وأعرب عن ‏سعادته بإنهاء معاناة شقيقته، وأكد تمتعه بالصحة الجيدة بعد إجرائه الجراحة.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
12:29 AM

"عثمان" يتبرع بكليته لشقيقته وينهي معاناتها مع الغسيل الكلوي

أجريت عملية التبرع بنجاح في مستشفى القوات المسلحة بالرياض

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
4
2,881

أنهى مواطن معاناة شقيقته مع الغسيل الكلوي؛ بعدما تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى القوات المسلحة في العاصمة الرياض، أمس، لينهي معاناة شقيقته من جراء غسيل الكلى التي استمرت سنة كاملة.

وتفصيلاً، تبرع عثمان علي القريوي الشهراني بإحدى كليتيه لشقيقته، منهياً بذلك معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي دام سنة كاملة، حيث أجريت عملية التبرع بنجاح في مستشفى القوات المسلحة بالرياض.

وشكر "عثمان" الله عزّ وجلّ على نجاح الجراحة، وأعرب عن ‏سعادته بإنهاء معاناة شقيقته، وأكد تمتعه بالصحة الجيدة بعد إجرائه الجراحة.

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