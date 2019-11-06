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"التجارة" تشهر بصاحب مؤسسة باعت منتجات تجميل منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة العطور ومنتجات التجميل بمكة المكرمة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ بعرض وبيع معطرات وكريمات وزيوت للجسم ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار مكافحة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهر بصاحب مؤسسة باعت منتجات تجميل منتهية الصلاحية
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة العطور ومنتجات التجميل بمكة المكرمة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ بعرض وبيع معطرات وكريمات وزيوت للجسم ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
06:33 PM

"التجارة" تشهر بصاحب مؤسسة باعت منتجات تجميل منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,060

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة العطور ومنتجات التجميل بمكة المكرمة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ بعرض وبيع معطرات وكريمات وزيوت للجسم ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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