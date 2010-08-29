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مساء اليوم.. سقوط قمر صناعي وزنه 487 كجم على الأرض

الجسم رُصد بدايةً من 25 أغسطس.. تعرف على التفاصيل

من المتوقع أن يصطدم قمر صناعي بالأرض مساء هذا اليوم السبت 29 أغسطس 2020م، بعد رصد الجسم بدايةً يوم 25 أغسطس 2020م من قبل برنامج ناسا لرصد الأجرام السماوية التي تشكل خطرًا على الأرض المسمى "كتالينا".

وقد تم إعطاء هذا الجرم الغامض اسم "C1979M1" وصنف على أنه جرم سيصطدم بالأرض، وسرعان ما اكتشف خبراء متابعة الأجرام السماوية القريبة من الأرض، أن هذا الجرم هو في الحقيقة قمر صناعي أطلقته الولايات المتحدة عام 1964، بهدف دراسة الغلاف الجويوالمغناطيسي الأرضي يسمى Orbiting Geophysical Observatory (OGO1).

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي لـ"سبق": كان القمر الصناعي يدور حول الأرض في مدار شديد البيضاوية يتراوح ما بين 281 كم فقط و149 ألف كم، وتوقف عن العمل عام 1971م. وبمرور الزمن تغير مداره ليدور الآن ما بين117 كم فقط و134 ألف كم. وهو بحجم الباص تقريبًا، ويبلغ وزنه 487 كيلوغرام.

وأضاف: يختلف ظهور وسقوط هذا القمر الصناعي عن باقي الأقمار الصناعية بعدة أمور، أولها أن حركته الظاهرية في السماء بطيئة جدًا، فالأقمار الصناعية تظهر في السماء لدقائق معدودة فقط، وتدور حول الأرض عدة مرات في اليوم الواحد، أما هذا القمر الصناعي فإنه الآن يبقى فوق الأفق عدة ساعات، ويدور حول الأرض مرةً كل يومين! كما أن سقوطه هذا ليس بالضبط بسبب احتكاكه المستمر مع الغلاف الجوي الأرضي الذي يسبب انخفاض مداره وسقوطه في نهاية الأمر، بل هو أقرب إلى الاصطدام المباشر مع الأرض.

وأردف: الحسابات الفلكية تشير إلى أن الاصطدام سيحدث مساء يوم السبت 29 أغسطس في الساعة 20:43 بتوقيت غرينتش، وسيسقط القمر الصناعي في مكانٍ بعيد عنا في المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة تاهيتي في جزر بولينيزيا الفرنسية. ويلمع القمر الصناعي الآن من القدر 15، ولذلك فهو لا يُرى إلا بالتلسكوبات الكبيرة، وسيبقى خافتاً حتى وقت سقوطه، ليبدو حينها ككرةٍ نارية لامعة تنقسم إلى عدة أجزاء، وعادةً تحترق وتتلاشى معظم أجزاء القمر الصناعي لدى احتراقه في الغلاف الجوي الأرضي، ولا يصل منه إلا القليل، وعليه لا يتوقع أن يُشكل هذا السقوط أي خطر على الأرض، خاصةً بسبب سقوطه في مكانٍ ناءٍ في المحيط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مساء اليوم.. سقوط قمر صناعي وزنه 487 كجم على الأرض
سبق

من المتوقع أن يصطدم قمر صناعي بالأرض مساء هذا اليوم السبت 29 أغسطس 2020م، بعد رصد الجسم بدايةً يوم 25 أغسطس 2020م من قبل برنامج ناسا لرصد الأجرام السماوية التي تشكل خطرًا على الأرض المسمى "كتالينا".

وقد تم إعطاء هذا الجرم الغامض اسم "C1979M1" وصنف على أنه جرم سيصطدم بالأرض، وسرعان ما اكتشف خبراء متابعة الأجرام السماوية القريبة من الأرض، أن هذا الجرم هو في الحقيقة قمر صناعي أطلقته الولايات المتحدة عام 1964، بهدف دراسة الغلاف الجويوالمغناطيسي الأرضي يسمى Orbiting Geophysical Observatory (OGO1).

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي لـ"سبق": كان القمر الصناعي يدور حول الأرض في مدار شديد البيضاوية يتراوح ما بين 281 كم فقط و149 ألف كم، وتوقف عن العمل عام 1971م. وبمرور الزمن تغير مداره ليدور الآن ما بين117 كم فقط و134 ألف كم. وهو بحجم الباص تقريبًا، ويبلغ وزنه 487 كيلوغرام.

وأضاف: يختلف ظهور وسقوط هذا القمر الصناعي عن باقي الأقمار الصناعية بعدة أمور، أولها أن حركته الظاهرية في السماء بطيئة جدًا، فالأقمار الصناعية تظهر في السماء لدقائق معدودة فقط، وتدور حول الأرض عدة مرات في اليوم الواحد، أما هذا القمر الصناعي فإنه الآن يبقى فوق الأفق عدة ساعات، ويدور حول الأرض مرةً كل يومين! كما أن سقوطه هذا ليس بالضبط بسبب احتكاكه المستمر مع الغلاف الجوي الأرضي الذي يسبب انخفاض مداره وسقوطه في نهاية الأمر، بل هو أقرب إلى الاصطدام المباشر مع الأرض.

وأردف: الحسابات الفلكية تشير إلى أن الاصطدام سيحدث مساء يوم السبت 29 أغسطس في الساعة 20:43 بتوقيت غرينتش، وسيسقط القمر الصناعي في مكانٍ بعيد عنا في المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة تاهيتي في جزر بولينيزيا الفرنسية. ويلمع القمر الصناعي الآن من القدر 15، ولذلك فهو لا يُرى إلا بالتلسكوبات الكبيرة، وسيبقى خافتاً حتى وقت سقوطه، ليبدو حينها ككرةٍ نارية لامعة تنقسم إلى عدة أجزاء، وعادةً تحترق وتتلاشى معظم أجزاء القمر الصناعي لدى احتراقه في الغلاف الجوي الأرضي، ولا يصل منه إلا القليل، وعليه لا يتوقع أن يُشكل هذا السقوط أي خطر على الأرض، خاصةً بسبب سقوطه في مكانٍ ناءٍ في المحيط.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
05:35 PM

مساء اليوم.. سقوط قمر صناعي وزنه 487 كجم على الأرض

الجسم رُصد بدايةً من 25 أغسطس.. تعرف على التفاصيل

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فهد العتيبي - الرياض
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2,588

من المتوقع أن يصطدم قمر صناعي بالأرض مساء هذا اليوم السبت 29 أغسطس 2020م، بعد رصد الجسم بدايةً يوم 25 أغسطس 2020م من قبل برنامج ناسا لرصد الأجرام السماوية التي تشكل خطرًا على الأرض المسمى "كتالينا".

وقد تم إعطاء هذا الجرم الغامض اسم "C1979M1" وصنف على أنه جرم سيصطدم بالأرض، وسرعان ما اكتشف خبراء متابعة الأجرام السماوية القريبة من الأرض، أن هذا الجرم هو في الحقيقة قمر صناعي أطلقته الولايات المتحدة عام 1964، بهدف دراسة الغلاف الجويوالمغناطيسي الأرضي يسمى Orbiting Geophysical Observatory (OGO1).

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي لـ"سبق": كان القمر الصناعي يدور حول الأرض في مدار شديد البيضاوية يتراوح ما بين 281 كم فقط و149 ألف كم، وتوقف عن العمل عام 1971م. وبمرور الزمن تغير مداره ليدور الآن ما بين117 كم فقط و134 ألف كم. وهو بحجم الباص تقريبًا، ويبلغ وزنه 487 كيلوغرام.

وأضاف: يختلف ظهور وسقوط هذا القمر الصناعي عن باقي الأقمار الصناعية بعدة أمور، أولها أن حركته الظاهرية في السماء بطيئة جدًا، فالأقمار الصناعية تظهر في السماء لدقائق معدودة فقط، وتدور حول الأرض عدة مرات في اليوم الواحد، أما هذا القمر الصناعي فإنه الآن يبقى فوق الأفق عدة ساعات، ويدور حول الأرض مرةً كل يومين! كما أن سقوطه هذا ليس بالضبط بسبب احتكاكه المستمر مع الغلاف الجوي الأرضي الذي يسبب انخفاض مداره وسقوطه في نهاية الأمر، بل هو أقرب إلى الاصطدام المباشر مع الأرض.

وأردف: الحسابات الفلكية تشير إلى أن الاصطدام سيحدث مساء يوم السبت 29 أغسطس في الساعة 20:43 بتوقيت غرينتش، وسيسقط القمر الصناعي في مكانٍ بعيد عنا في المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة تاهيتي في جزر بولينيزيا الفرنسية. ويلمع القمر الصناعي الآن من القدر 15، ولذلك فهو لا يُرى إلا بالتلسكوبات الكبيرة، وسيبقى خافتاً حتى وقت سقوطه، ليبدو حينها ككرةٍ نارية لامعة تنقسم إلى عدة أجزاء، وعادةً تحترق وتتلاشى معظم أجزاء القمر الصناعي لدى احتراقه في الغلاف الجوي الأرضي، ولا يصل منه إلا القليل، وعليه لا يتوقع أن يُشكل هذا السقوط أي خطر على الأرض، خاصةً بسبب سقوطه في مكانٍ ناءٍ في المحيط.

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