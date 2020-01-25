النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرقاش: حملات استهداف المملكة لن تنجح وستسقط

قال: دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش؛ أن حملات استهداف المملكة لن تنجح وستسقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستهداف المتجدّد للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الاتهامات المُغرضة كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة.

وكم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبّرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء: عبدالعزيز بن سلمان- خالد بن سلمان- فيصل بن فرحان، وعادل الجبير.

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قرقاش: حملات استهداف المملكة لن تنجح وستسقط
سبق

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش؛ أن حملات استهداف المملكة لن تنجح وستسقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستهداف المتجدّد للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الاتهامات المُغرضة كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة.

وكم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبّرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء: عبدالعزيز بن سلمان- خالد بن سلمان- فيصل بن فرحان، وعادل الجبير.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
12:59 PM

قرقاش: حملات استهداف المملكة لن تنجح وستسقط

قال: دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
165

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش؛ أن حملات استهداف المملكة لن تنجح وستسقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستهداف المتجدّد للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الاتهامات المُغرضة كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة.

وكم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبّرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء: عبدالعزيز بن سلمان- خالد بن سلمان- فيصل بن فرحان، وعادل الجبير.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,168
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,601
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,265

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة