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"خضير" يثمّن استضافة الملك لألف حاج من ذوي شهداء فلسطين

أكد أنها امتداد للدعم المعهود من قيادة السعودية للشعب الفلسطيني

وصف القاضي بالمحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف بفلسطين، الدكتور ماهر خضير، استضافة ألف حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام على نفقته من المكرمات الملكية المقدرة لعائلات الشهداء الذين ضحوا من أجل فلسطين والقدس.

وقال "خضير": هذه الاستضافة امتداد للجود والكرم والدعم المعهود لأهل فلسطين والذي لم ينقطع يوماً من الأيام وهو ليس غريبًا على المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، اللذين يوليان فلسطين عناية خاصة.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وأكد "خضير" أن فلسطين وشعبها في كل مكان في الضفة الغربية وفي غزة والقدس يكنون كل الاحترام والتقدير والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على كل ما يقدمه من أجل فلسطين وشعبها ومن أجل القدس.

وثمن القاضي بالمحكمة العليا في فلسطين الجهود التي تقدمها المملكة لرعاية وخدمة حجاج بيت الله الحرام والاستعدادات والخدمات التي أعدتها لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يتوافدون على الديار المقدسة من كل أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خضير" يثمّن استضافة الملك لألف حاج من ذوي شهداء فلسطين
سبق

وصف القاضي بالمحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف بفلسطين، الدكتور ماهر خضير، استضافة ألف حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام على نفقته من المكرمات الملكية المقدرة لعائلات الشهداء الذين ضحوا من أجل فلسطين والقدس.

وقال "خضير": هذه الاستضافة امتداد للجود والكرم والدعم المعهود لأهل فلسطين والذي لم ينقطع يوماً من الأيام وهو ليس غريبًا على المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، اللذين يوليان فلسطين عناية خاصة.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وأكد "خضير" أن فلسطين وشعبها في كل مكان في الضفة الغربية وفي غزة والقدس يكنون كل الاحترام والتقدير والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على كل ما يقدمه من أجل فلسطين وشعبها ومن أجل القدس.

وثمن القاضي بالمحكمة العليا في فلسطين الجهود التي تقدمها المملكة لرعاية وخدمة حجاج بيت الله الحرام والاستعدادات والخدمات التي أعدتها لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يتوافدون على الديار المقدسة من كل أنحاء العالم.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
03:00 PM

"خضير" يثمّن استضافة الملك لألف حاج من ذوي شهداء فلسطين

أكد أنها امتداد للدعم المعهود من قيادة السعودية للشعب الفلسطيني

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عبدالله العنزي - الرياض
1
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وصف القاضي بالمحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف بفلسطين، الدكتور ماهر خضير، استضافة ألف حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام على نفقته من المكرمات الملكية المقدرة لعائلات الشهداء الذين ضحوا من أجل فلسطين والقدس.

وقال "خضير": هذه الاستضافة امتداد للجود والكرم والدعم المعهود لأهل فلسطين والذي لم ينقطع يوماً من الأيام وهو ليس غريبًا على المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، اللذين يوليان فلسطين عناية خاصة.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وأكد "خضير" أن فلسطين وشعبها في كل مكان في الضفة الغربية وفي غزة والقدس يكنون كل الاحترام والتقدير والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على كل ما يقدمه من أجل فلسطين وشعبها ومن أجل القدس.

وثمن القاضي بالمحكمة العليا في فلسطين الجهود التي تقدمها المملكة لرعاية وخدمة حجاج بيت الله الحرام والاستعدادات والخدمات التي أعدتها لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يتوافدون على الديار المقدسة من كل أنحاء العالم.

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