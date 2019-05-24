"سبق" تكشف تفاصيل جديدة حول غرق طفل بالعارضة

"المدني" يكثف جهوده للعثور عليه تسانده فرق غواصة

تكشَّفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول غرق شخص في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، اليوم، بعد أن جرفته السيول.

وبيّنت معلومات حصلت عليها "سبق" أن سائق مركبة كان يرافقه آخَر حاول المجازفة بقاع سيل وادي حازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه الطفل.

وأوضحت المعلومات أن الحادثة وقعت ظهر اليوم، وتكثف فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة بمساعدة عشرات الفرق التطوعية جهودها في سبيل العثور على الغريق تساندها فرق غواصة، وذلك بتمشيط الوادي وضفافه والمغطى بالأشجار.