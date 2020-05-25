12 يومًا تجهز الحكام لقيادة ما تبقى من مباريات الدوري السعودي

اللجنة طالبت بدء التدريبات من المنزل

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مدينة أبها، لإقامة معسكر داخلي لحكام الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لمدة 12 يوماً، قبل استئناف النشاط الرياضي المحلي.

وقررت اللجنة إشعار الحكام بضرورة الالتزام بالتدريبات المنزلية، قبل التوجه لأبها .

وكان الدوري السعودي قد توقف عن الركض في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

ويتصدر ترتيب جدول الدوري الهلال يليه النصر في الوصافة .