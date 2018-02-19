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"الخارجية الألمانية" تطلب من مواطنيها الموجودين في أوكرانيا المغادرة الآن

طلبت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، في تنبيه لها، من المواطنين الألمان الموجودين حاليًا في أوكرانيا، مغادرة البلاد دون مماطلة.

وقالت الوزارة في التنبيه الذي نشرته على موقعها: "تم إصدار تحذيرات من السفر إلى أوكرانيا، ويوصى المواطنون الألمان بشدةٍ بمغادرة البلاد الآن".

كما نصحت وزارة الخارجية النمساوية جميعَ مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد؛ باستثناء المنطقة الغربية.

وأعلنت شركة "Lufthansa" للطيران الألمانية، أنها قررت وقف كل رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة الأوكرانية كييف من 21 إلى 28 فبراير.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تصاعد حادّ للتوتر في شرق أوكرانيا؛ حيث ازدادت وتيرة الأعمال القتالية بين جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيًّا من جهة، وقوات الحكومة في كييف.

أوكرانيا النمسا ألمانيا وزارة الخارجية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الخارجية الألمانية" تطلب من مواطنيها الموجودين في أوكرانيا المغادرة الآن
سبق

طلبت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، في تنبيه لها، من المواطنين الألمان الموجودين حاليًا في أوكرانيا، مغادرة البلاد دون مماطلة.

وقالت الوزارة في التنبيه الذي نشرته على موقعها: "تم إصدار تحذيرات من السفر إلى أوكرانيا، ويوصى المواطنون الألمان بشدةٍ بمغادرة البلاد الآن".

كما نصحت وزارة الخارجية النمساوية جميعَ مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد؛ باستثناء المنطقة الغربية.

وأعلنت شركة "Lufthansa" للطيران الألمانية، أنها قررت وقف كل رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة الأوكرانية كييف من 21 إلى 28 فبراير.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تصاعد حادّ للتوتر في شرق أوكرانيا؛ حيث ازدادت وتيرة الأعمال القتالية بين جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيًّا من جهة، وقوات الحكومة في كييف.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
05:41 PM

"الخارجية الألمانية" تطلب من مواطنيها الموجودين في أوكرانيا المغادرة الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلبت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، في تنبيه لها، من المواطنين الألمان الموجودين حاليًا في أوكرانيا، مغادرة البلاد دون مماطلة.

وقالت الوزارة في التنبيه الذي نشرته على موقعها: "تم إصدار تحذيرات من السفر إلى أوكرانيا، ويوصى المواطنون الألمان بشدةٍ بمغادرة البلاد الآن".

كما نصحت وزارة الخارجية النمساوية جميعَ مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد؛ باستثناء المنطقة الغربية.

وأعلنت شركة "Lufthansa" للطيران الألمانية، أنها قررت وقف كل رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة الأوكرانية كييف من 21 إلى 28 فبراير.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تصاعد حادّ للتوتر في شرق أوكرانيا؛ حيث ازدادت وتيرة الأعمال القتالية بين جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيًّا من جهة، وقوات الحكومة في كييف.

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