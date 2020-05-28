النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

حرس حدود الليث يخلي بحارًا صينيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

تعرّض لكسر في كف يده اليمنى.. وخالٍ من كورونا

تمكّن حرس حدود الليث من إخلاء بحار صيني الجنسية يبلغ من العمر 34 عامًا، كان قد تعرّض لكسر في كف يده اليمنى، على متن إحدى السفن، وذلك شمال ميناء جدة الإسلامي، في مياه البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني: في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمرارًا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC اتصالًا من كابتن السفينة (CHONGQINGOOCL)، حاملة علم هونغ كونغ، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء فنكاتو بجمهورية فيتنام.

وأضاف: البلاغ أفاد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، بحار صيني يبلغ من العمر 34 عامًا، يعاني من آلام بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليست لديه أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

وأردف "القريني": على الفور تولّى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، يقع على بعد 77 ميلاً بحرياً، غرب محافظة أملج، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وربطه مع الطبيب المناوب بعمليات الطوارئ بصحة جدة؛ لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تحديد نقطة التقاء، وإبلاغه بالتوجه إليها، وإخلاء المريض، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأكّد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود "الليث"، وصلت صباح اليوم الخميس إلى رصيف الخدمات بميناء جدة الإسلامي، وجرى نقل المريض إلى مستشفى سليمان فقيه، مع اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الطبية اللازمة وقاية من فيروس كورونا الجديد، ومرافقة فريق طبي معه، موضحًا أن حالته الصحية مستقرّة، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حرس حدود الليث يخلي بحارًا صينيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
سبق

تمكّن حرس حدود الليث من إخلاء بحار صيني الجنسية يبلغ من العمر 34 عامًا، كان قد تعرّض لكسر في كف يده اليمنى، على متن إحدى السفن، وذلك شمال ميناء جدة الإسلامي، في مياه البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني: في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمرارًا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC اتصالًا من كابتن السفينة (CHONGQINGOOCL)، حاملة علم هونغ كونغ، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء فنكاتو بجمهورية فيتنام.

وأضاف: البلاغ أفاد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، بحار صيني يبلغ من العمر 34 عامًا، يعاني من آلام بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليست لديه أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

وأردف "القريني": على الفور تولّى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، يقع على بعد 77 ميلاً بحرياً، غرب محافظة أملج، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وربطه مع الطبيب المناوب بعمليات الطوارئ بصحة جدة؛ لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تحديد نقطة التقاء، وإبلاغه بالتوجه إليها، وإخلاء المريض، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأكّد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود "الليث"، وصلت صباح اليوم الخميس إلى رصيف الخدمات بميناء جدة الإسلامي، وجرى نقل المريض إلى مستشفى سليمان فقيه، مع اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الطبية اللازمة وقاية من فيروس كورونا الجديد، ومرافقة فريق طبي معه، موضحًا أن حالته الصحية مستقرّة، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
04:42 PM

حرس حدود الليث يخلي بحارًا صينيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

تعرّض لكسر في كف يده اليمنى.. وخالٍ من كورونا

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,890

تمكّن حرس حدود الليث من إخلاء بحار صيني الجنسية يبلغ من العمر 34 عامًا، كان قد تعرّض لكسر في كف يده اليمنى، على متن إحدى السفن، وذلك شمال ميناء جدة الإسلامي، في مياه البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني: في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمرارًا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC اتصالًا من كابتن السفينة (CHONGQINGOOCL)، حاملة علم هونغ كونغ، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء فنكاتو بجمهورية فيتنام.

وأضاف: البلاغ أفاد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، بحار صيني يبلغ من العمر 34 عامًا، يعاني من آلام بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليست لديه أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

وأردف "القريني": على الفور تولّى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، يقع على بعد 77 ميلاً بحرياً، غرب محافظة أملج، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وربطه مع الطبيب المناوب بعمليات الطوارئ بصحة جدة؛ لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تحديد نقطة التقاء، وإبلاغه بالتوجه إليها، وإخلاء المريض، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأكّد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود "الليث"، وصلت صباح اليوم الخميس إلى رصيف الخدمات بميناء جدة الإسلامي، وجرى نقل المريض إلى مستشفى سليمان فقيه، مع اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الطبية اللازمة وقاية من فيروس كورونا الجديد، ومرافقة فريق طبي معه، موضحًا أن حالته الصحية مستقرّة، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,899
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,669

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة