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34 محوراً للتحكيم في معرض السيارات الكلاسيكية بمهرجان الإبل

"المسعري": المعايير تتضمن وظيفة السيارة وحالتها الجمالية ونظافتها

كشف المشرف العام على معرض السيارات الكلاسيكية، المقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، في الصياهد الجنوبية، الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري، أن عدد أفراد لجنة التحكيم بلغ 22 حكماً، من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في المجال, مؤكداً الحرص التام عند اختيار لجان التحكيم المشاركة في المعرض.

وأوضح أن عملية التحكيم تتم عن طريق 34 محوراً، يجمع من خلالها 100 نقطة، وقال: "عملية التحكيم تبنى على المعايير التي تركز على وظيفة السيارة وحالتها الجمالية ونظافتها، إضافة إلى ضمان التشغيل، حيث يتم اختيار السيارات من خلال نظام آلي، ووفق آلية محددة، لاختيارها ضمن السيارات المشاركة في المعرض".

وأضاف: "تبدأ عملية التسجيل عبر دخول المشارك إلى تطبيق مخصص، يسجل من خلالها نفسه أولاً، ثم يضيف جميع سياراته، عقب ذلك يرفع طلب في السيارة التي يرغب مشاركتها بها، مع توضيح جميع التفاصيل المطلوبة، من صورتها وحالتها وغيرها من الأمور المختلفة".

وأشار إلى أن طلب المشاركة يتضمن 3 خيارات، وهي العرض دون دخول المسابقة، أو المشاركة أو المزاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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34 محوراً للتحكيم في معرض السيارات الكلاسيكية بمهرجان الإبل
سبق

كشف المشرف العام على معرض السيارات الكلاسيكية، المقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، في الصياهد الجنوبية، الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري، أن عدد أفراد لجنة التحكيم بلغ 22 حكماً، من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في المجال, مؤكداً الحرص التام عند اختيار لجان التحكيم المشاركة في المعرض.

وأوضح أن عملية التحكيم تتم عن طريق 34 محوراً، يجمع من خلالها 100 نقطة، وقال: "عملية التحكيم تبنى على المعايير التي تركز على وظيفة السيارة وحالتها الجمالية ونظافتها، إضافة إلى ضمان التشغيل، حيث يتم اختيار السيارات من خلال نظام آلي، ووفق آلية محددة، لاختيارها ضمن السيارات المشاركة في المعرض".

وأضاف: "تبدأ عملية التسجيل عبر دخول المشارك إلى تطبيق مخصص، يسجل من خلالها نفسه أولاً، ثم يضيف جميع سياراته، عقب ذلك يرفع طلب في السيارة التي يرغب مشاركتها بها، مع توضيح جميع التفاصيل المطلوبة، من صورتها وحالتها وغيرها من الأمور المختلفة".

وأشار إلى أن طلب المشاركة يتضمن 3 خيارات، وهي العرض دون دخول المسابقة، أو المشاركة أو المزاد.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
03:16 PM

34 محوراً للتحكيم في معرض السيارات الكلاسيكية بمهرجان الإبل

"المسعري": المعايير تتضمن وظيفة السيارة وحالتها الجمالية ونظافتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف المشرف العام على معرض السيارات الكلاسيكية، المقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، في الصياهد الجنوبية، الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري، أن عدد أفراد لجنة التحكيم بلغ 22 حكماً، من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في المجال, مؤكداً الحرص التام عند اختيار لجان التحكيم المشاركة في المعرض.

وأوضح أن عملية التحكيم تتم عن طريق 34 محوراً، يجمع من خلالها 100 نقطة، وقال: "عملية التحكيم تبنى على المعايير التي تركز على وظيفة السيارة وحالتها الجمالية ونظافتها، إضافة إلى ضمان التشغيل، حيث يتم اختيار السيارات من خلال نظام آلي، ووفق آلية محددة، لاختيارها ضمن السيارات المشاركة في المعرض".

وأضاف: "تبدأ عملية التسجيل عبر دخول المشارك إلى تطبيق مخصص، يسجل من خلالها نفسه أولاً، ثم يضيف جميع سياراته، عقب ذلك يرفع طلب في السيارة التي يرغب مشاركتها بها، مع توضيح جميع التفاصيل المطلوبة، من صورتها وحالتها وغيرها من الأمور المختلفة".

وأشار إلى أن طلب المشاركة يتضمن 3 خيارات، وهي العرض دون دخول المسابقة، أو المشاركة أو المزاد.

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