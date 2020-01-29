"النصر" يواصل صفقاته: "الغنام" يقترب من ارتداء شعار "العالمي"

اقتربت إدارة النصر كثيراً من الإعلان عن ثالث صفقاتها الشتوية بحسب مصادر قريبة الصلة بالإدارة النصراوية التي أكدت أن الإعلان عن ثالث الصفقات سيكون في غضون الساعات القليلة القادمة.

وبحسب تلك المصادر فإن الصفقة تخص اللاعب خالد الغنام جناح فريق القادسية الأيسر ولاعب المنتخب الأولمبي المتأهل مؤخراً لأولمبياد طوكيو.

وبحسب المصادر فإن الصفقة ستكلف إدارة النصر نحو 15 مليون ريال كما سيتم إعارة أربعة لاعبين نصراويين للفريق القدساوي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.





ونجحت إدارة النصر في حسم صفقتين حتى الآن لصالحها إذ وقعت مع اللاعب عبدالمجيد الصليهم والحارس أمين بخاري حارس الاتحاد.



