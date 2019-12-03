أسر 500 طالبة بصبيا: نقلوا بناتنا إلى مدرسة بعيدة ولا حافلات!

8 كم تفصل القديمة عن الجديدة.. وعدٌ لم يتحقّق والإدارة لا تتجاوب

تكبّدت أسر طالبات مدرسة جريبة الابتدائية والمتوسطة معاناة جديدة بعد نقل الطالبات من مبنى مدرستهن القديمة إلى مدرسة أخرى تبعد كيلو مترات عدة عن القرية.

وقال الأهالي: تم نقل طالبات مدرسة جريبة الابتدائية والمتوسطة التابعة لإدارة تعليم صبيا وعددهن نحو 500 طالبة إلى مدرسة قرية الحرف الابتدائية التي تبعد عنها نحو ثمانية كيلومترات، وكان هناك وعدٌ بتوفير حافلات للنقل لكن إلى الآن وبعد شهرين تقريباً لم يتم توفير الحافلات.

ولا يملك بعض الأهالي وسيلة للنقل ويدفعون مبالغ لتوصيل بناتهم مما يزيد من الضغوط الحياتية والمالية عليهم، وشكوا من أن الأمر كان مفاجئاً ولم يتم وضع حلول مسبقة.

وأضافوا: النقل التعليمي وإدارة تعليم صبيا يتحملان مسؤولية ما سيحدث للطالبات نظراً لأن المسافة بعيدة وغالباً ما يكون النقل المستخدم غير آمن.

ولم يرد المتحدث باسم "تعليم صبيا" على استفسار "سبق" حول الموضوع منذ قرابة أسبوع.