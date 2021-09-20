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شاهد.. "البلديات" تزيِّن الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء احتفالاً باليوم الوطني

غيَّرت هوية حساباتها الرسمية للاحتفاء بالمناسبة الوطنية

ضمن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ89، زيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والبلديات التابعة لها شوارع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية بالأعلام والإضاءات للمباني واللوحات التجارية والطرقات، إضافة إلى تغيير هوية حساباتها الرسمية الإلكترونية والإعلامية التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي.

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شاهد.. "البلديات" تزيِّن الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء احتفالاً باليوم الوطني
سبق

ضمن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ89، زيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والبلديات التابعة لها شوارع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية بالأعلام والإضاءات للمباني واللوحات التجارية والطرقات، إضافة إلى تغيير هوية حساباتها الرسمية الإلكترونية والإعلامية التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
08:51 PM

شاهد.. "البلديات" تزيِّن الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء احتفالاً باليوم الوطني

غيَّرت هوية حساباتها الرسمية للاحتفاء بالمناسبة الوطنية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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801

ضمن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ89، زيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والبلديات التابعة لها شوارع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية بالأعلام والإضاءات للمباني واللوحات التجارية والطرقات، إضافة إلى تغيير هوية حساباتها الرسمية الإلكترونية والإعلامية التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي.

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