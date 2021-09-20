شاهد.. "البلديات" تزيِّن الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء احتفالاً باليوم الوطني

ضمن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ89، زيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والبلديات التابعة لها شوارع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية بالأعلام والإضاءات للمباني واللوحات التجارية والطرقات، إضافة إلى تغيير هوية حساباتها الرسمية الإلكترونية والإعلامية التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي.
شاهد.. "البلديات" تزيِّن الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء احتفالاً باليوم الوطني
غيَّرت هوية حساباتها الرسمية للاحتفاء بالمناسبة الوطنية
ضمن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ89، زيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والبلديات التابعة لها شوارع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية بالأعلام والإضاءات للمباني واللوحات التجارية والطرقات، إضافة إلى تغيير هوية حساباتها الرسمية الإلكترونية والإعلامية التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي.
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شاهد.. "البلديات" تزيِّن الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء احتفالاً باليوم الوطنيعبدالله البرقاوي سبق 2019-09-20
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
08:51 PM
شاهد.. "البلديات" تزيِّن الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء احتفالاً باليوم الوطني
غيَّرت هوية حساباتها الرسمية للاحتفاء بالمناسبة الوطنية
ضمن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ89، زيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والبلديات التابعة لها شوارع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية بالأعلام والإضاءات للمباني واللوحات التجارية والطرقات، إضافة إلى تغيير هوية حساباتها الرسمية الإلكترونية والإعلامية التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي.
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