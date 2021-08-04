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"الزهرة" يشكر القيادة لترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة

أعرَبَ سعد بن محمد بن علي الزهرة، عن سعادته بصدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بترقيته إلى وظيفة «مستشار زراعي» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقدّم "الزهرة" خالص شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة وإلى وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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"الزهرة" يشكر القيادة لترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة
سبق

أعرَبَ سعد بن محمد بن علي الزهرة، عن سعادته بصدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بترقيته إلى وظيفة «مستشار زراعي» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقدّم "الزهرة" خالص شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة وإلى وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
02:07 PM

"الزهرة" يشكر القيادة لترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرَبَ سعد بن محمد بن علي الزهرة، عن سعادته بصدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بترقيته إلى وظيفة «مستشار زراعي» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقدّم "الزهرة" خالص شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة وإلى وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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