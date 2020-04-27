مسؤول صحي تركي: إصابات "كورونا" لدينا ضِعف المعلنة!

أكد أن فحص PCR المستخدم في رصد الفيروس ليس دقيقًا

نوّه عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تركيا، ألباي عزاب، باحتمالية بلوغ المصابين بفيروس كورونا المستجد لضِعف رقم الإصابات المعلن من قِبَل وزارة الصحة.

وحتى مساء الأحد، أعلن وزير الصحة التركي أن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 107 آلاف و773 حالة.

وبمرور الوقت تتزايد الشبهات بشأن معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تعلن عنها وزارة الصحة التركية.

وقال البروفيسور ألباي عزاب: إن الإصابات المعلنة للرأي العام في تركيا تستند فقط إلى إيجابية فحوصات PCR التي خضع لها المرضى؛ مشيرًا إلى احتمالية بلوغ المصابين بفيروس كورونا المستجد في تركيا ضِعف الإصابات المعلنة.

ووفق ما نقلته اليوم جريدة "زمان" التركية؛ فقد جاء ذلك في إجابة ألباي عزاب، أستاذ الأوبئة والمكروبيولوجيا الإكلينيكية، على أسئلة مراسل موقع Medyascope التركي بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد داخل تركيا.

وأكد "عزاب" أن فحص PCR المستخدم في رصد الفيروس ليس دقيقًا؛ موضحًا أن المريض يبدأ رحلة العلاج بالأخذ بعين الاعتبار النتائج السريرية ومسار تحركاته.

وذكر "عزاب" أن السلطات التركية تسجل أيضًا المرضى الذين تشير نتائجهم السريرية إلى إصابتهم بفيروس كورونا؛ حتى وإن جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية؛ مفيدًا بأنه يتم التعامل مع هؤلاء المرضى كمصابين محتملين.

ولكنه أشار إلى أن معدلات الإصابة المعلنة للرأي العام تتألف فقط من الأشخاص الذين جاءت نتائج فحوصات PCR التي خضعوا لها إيجابية؛ مبينًا أن جميع هؤلاء يتم الاحتفاظ ببياناتهم في نظام إلكتروني يسمى نظام إدارة الصحة العامة.

وأفاد "عزاب" بأنه سيتم إضافة الإصابات المحتملة إلى الأرقام الإجمالية لاحقًا، وأن بعض الدول تقوم بتعديل الأرقام باتباع هذه الطريقة؛ مؤكدًا أن معدلات الإصابة ستبلغ ضِعف المعلنة حاليًا على أقصى تقدير عَقِب إضافة المجموعة التي لم يتم إخضاعها للفحص وبدأت تلقّي العلاج استنادًا إلى نتائجها السريرية.