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"إحسان بريدة" يوزع  800 وجبة وسلة يوميًا على الصائمين في مواقعهم

توزيعها قبل بدء منع التجول في مقراتهم وسكنهم بمشاركة 50 متطوعًا

يوزع مركز الإحسان الخيري ببريدة 800 وجبة إفطار وسلة غذائية يوميًا على الصائمين في مواقعهم ومقار عملهم ببريدة، بمشاركة 50 متطوعًا.

ويبدأ توزيع الوجبات مساء كل يوم قبل بدء منع التجول في مقرات الصائمين وسكنهم مع أخذ الاحتياطات الوقائية والصحية في التجهيز والتوزيع، وذلك ضمن حملة "إفطارك في مكانك" التي أطلقها الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.

بريدة مركز الإحسان الخيري منع التجول فيروس كورونا الجديد

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"إحسان بريدة" يوزع  800 وجبة وسلة يوميًا على الصائمين في مواقعهم
سبق

يوزع مركز الإحسان الخيري ببريدة 800 وجبة إفطار وسلة غذائية يوميًا على الصائمين في مواقعهم ومقار عملهم ببريدة، بمشاركة 50 متطوعًا.

ويبدأ توزيع الوجبات مساء كل يوم قبل بدء منع التجول في مقرات الصائمين وسكنهم مع أخذ الاحتياطات الوقائية والصحية في التجهيز والتوزيع، وذلك ضمن حملة "إفطارك في مكانك" التي أطلقها الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:30 PM

"إحسان بريدة" يوزع  800 وجبة وسلة يوميًا على الصائمين في مواقعهم

توزيعها قبل بدء منع التجول في مقراتهم وسكنهم بمشاركة 50 متطوعًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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يوزع مركز الإحسان الخيري ببريدة 800 وجبة إفطار وسلة غذائية يوميًا على الصائمين في مواقعهم ومقار عملهم ببريدة، بمشاركة 50 متطوعًا.

ويبدأ توزيع الوجبات مساء كل يوم قبل بدء منع التجول في مقرات الصائمين وسكنهم مع أخذ الاحتياطات الوقائية والصحية في التجهيز والتوزيع، وذلك ضمن حملة "إفطارك في مكانك" التي أطلقها الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.

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