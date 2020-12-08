النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال الأحمر يباشر ٥٩ بلاغًا إسعافيًا في الحرم المكي خلال شهر

أغلب الحالات أسعفت في موقعها ونُقل بعضها إلى مستشفى أجياد

باشرت الفرق الإسعافية في الحرم المكي الشريف ٥٩ بلاغًا إسعافيًا في شهر نوفمبر المنصرم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن أغلب الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق في الحرم المكي الشريف كانت حالات أمراض مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات جراء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وأن أغلب الحالات أسعفت في موقعها ونقلت بعض الحالات إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي، لم تسجل حالات معدية.

الهلال الأحمر الحرم المكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهلال الأحمر يباشر ٥٩ بلاغًا إسعافيًا في الحرم المكي خلال شهر
سبق

باشرت الفرق الإسعافية في الحرم المكي الشريف ٥٩ بلاغًا إسعافيًا في شهر نوفمبر المنصرم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن أغلب الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق في الحرم المكي الشريف كانت حالات أمراض مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات جراء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وأن أغلب الحالات أسعفت في موقعها ونقلت بعض الحالات إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي، لم تسجل حالات معدية.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
06:30 PM

الهلال الأحمر يباشر ٥٩ بلاغًا إسعافيًا في الحرم المكي خلال شهر

أغلب الحالات أسعفت في موقعها ونُقل بعضها إلى مستشفى أجياد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
228

باشرت الفرق الإسعافية في الحرم المكي الشريف ٥٩ بلاغًا إسعافيًا في شهر نوفمبر المنصرم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن أغلب الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق في الحرم المكي الشريف كانت حالات أمراض مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات جراء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وأن أغلب الحالات أسعفت في موقعها ونقلت بعض الحالات إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي، لم تسجل حالات معدية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,449
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,310
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,888

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة