النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شركة الإلكترونيات المتقدّمة تكشف عن حلولها التقنيّة المبتكرة خلال أسبوع جيتكس

خلال أكبر حدث للتقنية في المنطقة.. انطلقت فعالياته اليوم بالإمارات

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية "جيتكس 2019"؛ حيث ستقوم الشركة التابعة لـSAMI بعرض منتجاتها وحلولها المتطورة خلال أكبر حدث للتقنية في المنطقة، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر على مدى خمسة أيام بالإمارات العربية المتحدة.

وسيستقطب المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي؛ أكثر من 100 ألف زائر، إلى جانب 4,500 جهة عارضة من أكثر من 140 دولة، ويتيح على مدار أيامه الخمسة منصة فريدة لشركة الإلكترونيات المتقدمة لاستعراض تطبيقاتها في مجالات الأمن الإلكتروني والخدمات الإلكترونية والصحة الإلكترونية والحلول الذكية في مواقع حيوية؛ مثل المطارات والمجمعات السكنية والتجارية والمساجد، وذلك بجناح الشركة رقم S1-B1 في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

وستعلن الشركة خلال مشاركتها السادسة عشرة بالمعرض عن توقيع اتفاقيات هامة وشراكات استراتيجية جديدة، بما يعزز مكانتها كمساهم رئيس في رحلة التحول الرقمي بالمملكة. علاوة على ذلك، ستبحث الشركة عن فرص جديدة للتعاون من أجل دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشكل خارطة طريقة طموحة نحو المستقبل.


وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج، أن معرض جيتكس الذي يعد أكبر تجمع سنوي في الشرق الأوسط لقطاع التقنية؛ يتيح لنا فرصة مميزة لعرض أنظمتنا وحلولنا الرقمية أمام زوار المعرض القادمين من مختلف أنحاء العالم، وهي ميزة ستمكّننا من التواصل مع شركاء وعملاء مرتقبين؛ ولذلك فإننا نَعتبر أن مشاركتنا في فعالياتٍ بهذا الحجم تشكل جزءًا أساسيًّا من استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، وتؤكد دورنا الجوهري في رحلة التحول الرقمي المستدام بالمملكة العربية السعودية، بما يواكب أهداف رؤية 2030.

وأضاف الدعيلج: يعد جيتكس في نسخته الـ39، أكبر حدث في مجال التقنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وسيقام مؤتمر النسخة الحالية من الحدث تحت شعار "التعاون بين العقل والاقتصاد التقني"، وسيشكل نقطة التقاء للمهتمين بالتعرف على طرق جديدة ومبتكرة لتفعيل التعاون بين التقنيات الناشئة والبشرية.


وكانت شركة الإلكترونيات المتقدمة، حسب تقرير نشرته شركة IDC للأبحاث، قد صنفت في المركز الثاني في عام 2018 ضمن أبرز شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية.

شركة الإلكترونيات المتقدمة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI جيتكس جيتكس 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شركة الإلكترونيات المتقدّمة تكشف عن حلولها التقنيّة المبتكرة خلال أسبوع جيتكس
سبق

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية "جيتكس 2019"؛ حيث ستقوم الشركة التابعة لـSAMI بعرض منتجاتها وحلولها المتطورة خلال أكبر حدث للتقنية في المنطقة، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر على مدى خمسة أيام بالإمارات العربية المتحدة.

وسيستقطب المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي؛ أكثر من 100 ألف زائر، إلى جانب 4,500 جهة عارضة من أكثر من 140 دولة، ويتيح على مدار أيامه الخمسة منصة فريدة لشركة الإلكترونيات المتقدمة لاستعراض تطبيقاتها في مجالات الأمن الإلكتروني والخدمات الإلكترونية والصحة الإلكترونية والحلول الذكية في مواقع حيوية؛ مثل المطارات والمجمعات السكنية والتجارية والمساجد، وذلك بجناح الشركة رقم S1-B1 في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

وستعلن الشركة خلال مشاركتها السادسة عشرة بالمعرض عن توقيع اتفاقيات هامة وشراكات استراتيجية جديدة، بما يعزز مكانتها كمساهم رئيس في رحلة التحول الرقمي بالمملكة. علاوة على ذلك، ستبحث الشركة عن فرص جديدة للتعاون من أجل دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشكل خارطة طريقة طموحة نحو المستقبل.


وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج، أن معرض جيتكس الذي يعد أكبر تجمع سنوي في الشرق الأوسط لقطاع التقنية؛ يتيح لنا فرصة مميزة لعرض أنظمتنا وحلولنا الرقمية أمام زوار المعرض القادمين من مختلف أنحاء العالم، وهي ميزة ستمكّننا من التواصل مع شركاء وعملاء مرتقبين؛ ولذلك فإننا نَعتبر أن مشاركتنا في فعالياتٍ بهذا الحجم تشكل جزءًا أساسيًّا من استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، وتؤكد دورنا الجوهري في رحلة التحول الرقمي المستدام بالمملكة العربية السعودية، بما يواكب أهداف رؤية 2030.

وأضاف الدعيلج: يعد جيتكس في نسخته الـ39، أكبر حدث في مجال التقنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وسيقام مؤتمر النسخة الحالية من الحدث تحت شعار "التعاون بين العقل والاقتصاد التقني"، وسيشكل نقطة التقاء للمهتمين بالتعرف على طرق جديدة ومبتكرة لتفعيل التعاون بين التقنيات الناشئة والبشرية.


وكانت شركة الإلكترونيات المتقدمة، حسب تقرير نشرته شركة IDC للأبحاث، قد صنفت في المركز الثاني في عام 2018 ضمن أبرز شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
04:26 PM

شركة الإلكترونيات المتقدّمة تكشف عن حلولها التقنيّة المبتكرة خلال أسبوع جيتكس

خلال أكبر حدث للتقنية في المنطقة.. انطلقت فعالياته اليوم بالإمارات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
805

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية "جيتكس 2019"؛ حيث ستقوم الشركة التابعة لـSAMI بعرض منتجاتها وحلولها المتطورة خلال أكبر حدث للتقنية في المنطقة، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر على مدى خمسة أيام بالإمارات العربية المتحدة.

وسيستقطب المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي؛ أكثر من 100 ألف زائر، إلى جانب 4,500 جهة عارضة من أكثر من 140 دولة، ويتيح على مدار أيامه الخمسة منصة فريدة لشركة الإلكترونيات المتقدمة لاستعراض تطبيقاتها في مجالات الأمن الإلكتروني والخدمات الإلكترونية والصحة الإلكترونية والحلول الذكية في مواقع حيوية؛ مثل المطارات والمجمعات السكنية والتجارية والمساجد، وذلك بجناح الشركة رقم S1-B1 في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

وستعلن الشركة خلال مشاركتها السادسة عشرة بالمعرض عن توقيع اتفاقيات هامة وشراكات استراتيجية جديدة، بما يعزز مكانتها كمساهم رئيس في رحلة التحول الرقمي بالمملكة. علاوة على ذلك، ستبحث الشركة عن فرص جديدة للتعاون من أجل دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشكل خارطة طريقة طموحة نحو المستقبل.


وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج، أن معرض جيتكس الذي يعد أكبر تجمع سنوي في الشرق الأوسط لقطاع التقنية؛ يتيح لنا فرصة مميزة لعرض أنظمتنا وحلولنا الرقمية أمام زوار المعرض القادمين من مختلف أنحاء العالم، وهي ميزة ستمكّننا من التواصل مع شركاء وعملاء مرتقبين؛ ولذلك فإننا نَعتبر أن مشاركتنا في فعالياتٍ بهذا الحجم تشكل جزءًا أساسيًّا من استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، وتؤكد دورنا الجوهري في رحلة التحول الرقمي المستدام بالمملكة العربية السعودية، بما يواكب أهداف رؤية 2030.

وأضاف الدعيلج: يعد جيتكس في نسخته الـ39، أكبر حدث في مجال التقنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وسيقام مؤتمر النسخة الحالية من الحدث تحت شعار "التعاون بين العقل والاقتصاد التقني"، وسيشكل نقطة التقاء للمهتمين بالتعرف على طرق جديدة ومبتكرة لتفعيل التعاون بين التقنيات الناشئة والبشرية.


وكانت شركة الإلكترونيات المتقدمة، حسب تقرير نشرته شركة IDC للأبحاث، قد صنفت في المركز الثاني في عام 2018 ضمن أبرز شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,510
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,581
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,223

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة